En procesión de Pascua Infantil, niños piden paz y que acabe la violencia

No más violencia, no más guerra y que prevalezca la paz, eso fue lo que expresaron en su procesión de esta tarde los niños que vivieron durante esta semana la Pascua Infantil en la parroquia Santa Cruz de Orizaba.En este sentido, el padre Yael Cebada indicó que en algunas partes de la Diócesis se realizó esta actividad presencial, en otras fue virtual y algunas más han optado por el modelo híbrido."Es una experiencia de fe en la Semana Santa, que a los niños gradualmente y según lo que van aprendiendo y comprendiendo de la vida de Jesús se les ofrece. En el centro está el misterio Pascual, la pasión muerte y resurrección de Cristo".Los convocados durante estos tres días de esta semana fueron niños de 5 hasta 12 años, en horario de las 9:00 a las 13:00 horas."Hoy tuvimos la procesión de los niños por las calles cercanas a la parroquia de la Santa Cruz. Ellos celebraron la resurrección de Cristo y también en este recorrido llevan algunos signos como la paz, el de no violencia, evitar las guerras y el signo de la familia".