En próximo Congreso de Veracruz, MORENA la tendrá fácil para lograr mayoría calificada

En la próxima Legislatura del Congreso del Estado, el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y sus aliados Partido Verde (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), obtendrán cómodamente la mayoría simple.Sin embargo, después de la asignación de diputaciones plurinominales, no alcanzarían la mayoría calificada que se conforma con las dos terceras partes de los diputados.Aun así, sólo necesitarían dos votos de legisladores provenientes de otras fuerzas políticas para alcanzar dicha mayoría.Con base en los resultados preliminares del Organismo Público Electoral de Veracruz (OPLE), con el 100 por ciento de las actas capturadas, MORENA obtuvo 20 escaños de mayoría relativa:Pánuco, Tantoyuca, Tuxpan, Álamo, Poza Rica, Papantla, Martínez De la Torre, Xalapa I, Emiliano Zapata, Veracruz I, Medellín, Córdoba, Orizaba, Cosamaloapan, Santiago Tuxtla, Cosoleacaque, Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos I y Coatzacoalcos II.Entre tanto, el Partido del Trabajo se hizo de las curules correspondientes a los distritos de Xalapa II, Perote, Coatepec y Zongolica y el Partido Verde Ecologista de México las de Camerino Z. Mendoza y San Andrés Tuxtla.Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) se quedaría con las cuatro restantes: Misantla, Huatusco, Veracruz II y Boca del Río.Con base en esos datos provisionales, que serían oficializados este miércoles luego de las sesiones de cómputo en cada Consejo Distrital del OPLE, la coalición oficialista acumularía 26 diputaciones de mayoría relativa en la próxima Legislatura Local.Mientras que el blanquiazul contaría con cuatro, sin que sus aliados del PRI y PRD consiguieran algún espacio uninominal.El Congreso de Veracruz se compone además de 20 escaños de Representación Proporcional y son en estos donde las fuerzas partidistas opositoras lograrían entrar con más legisladores que MORENA.Y es que el Código Electoral de Veracruz y los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) establecen mecanismos para evitar que el partido mayoritario rebase el límite constitucional del 8 por ciento de sobrerrepresentación.Es así que a Regeneración Nacional, con 36% de la votación total en los comicios del pasado domingo, le corresponderían únicamente tres curules por la vía plurinominal.Al PAN, con 14.96% de sufragios, le corresponderían cinco.Al PRI, con el 10.28% de votos, tres; a Movimiento Ciudadano (MC), con 7.14 % de votos, tres; PVEM, con 5.89% de votos, dos; el PRD, con el 5.69% de votos, dos; PT, con 3.59%, una; y Fuerza por México (FxM), con 3.04% de sufragios, una también.Aunque MORENA ganó 20 Distritos, 21 son contabilizados como sus diputados. Es decir, 20, porque así lo establece el convenio de Coalición con el PVEM y PT, al que se añade el triunfo de Ana Miriam Ferráez Centeno quien, si bien el Convenio de Coalición la señala como candidata del PT, de acuerdo con los lineamientos del INE su triunfo debe ser contabilizado a MORENA, por haber pertenecido a su bancada en el Congreso durante la actual Legislatura.Con lo anterior, a los 21 triunfos de MORENA en las diputaciones se le sumarían las 3 plurinominales y alcanzaría 24 diputados en total.De esta manera, Regeneración Nacional controlaría por sí misma el 48 por ciento del Congreso; seguido por el PAN, con 9 diputados; el PT y el PVEM, cuatro diputados cada uno; PRI y Movimiento Ciudadano obtendrían 3 diputaciones respectivamente; el PRD, dos.El partido Fuerza por México, el único de los nuevos partidos que conservaría el registro, obtendría un Diputado por la vía plurinominal.Con esta distribución de los espacios parlamentarios por ambos principios, MORENA y sus aliados en la Coalición Juntos Hacemos Historia contarían con 32 diputados, es decir, el 64 por ciento del Congreso.Dicha cantidad sería suficiente para validad las reformas a la ley. Sin embargo, necesitarían dos votos adicionales para lograr los 34 necesarios para obtener la mayoría calificada, que es requerida para modificar la Constitución local, para el nombramiento de magistrados y de titulares de organismos autónomos; así como para aprobar juicios políticos o declaraciones de procedencia.Ahora bien, de acuerdo con la fórmula de proporcionalidad pura, que sólo constituye el primer paso para la asignación de diputaciones plurinominales, a MORENA le corresponderían 8 diputaciones plurinominales.Sin embargo, ese número de diputados de representación proporcional (RP) llevaría al partido a rebasar el tope de sobrerrepresentación establecido en la Constitución federal, que impide que un partido político cuente con 8 por ciento más de diputados que de votación estatal emitida, por lo que sólo podría ser acreedor a 3 diputados plurinominales.Si esto no existiera, a los 21 triunfos por mayoría relativa se le añadirían 8 diputados plurinominales y MORENA contaría con 29 diputados por ambos principios, lo que representaría el 58 por ciento del Congreso Local.Sin embargo, tomando en cuenta que MORENA obtuvo en la elección de diputados locales el 41.61 de la votación estatal emitida, dicha distribución significaría una sobrerrepresentación del 16.39 por ciento, muy por encima del límite constitucional del 8 por ciento de sobrerrepresentación.De acuerdo con su votación estatal, MORENA sólo puede contar con el 49 por ciento de los diputados del Congreso por ambos principios para no rebasar el límite impuesto en la Constitución Federal, esto quiere decir, un máximo de 24 diputados.Por ello, al haber obtenido 21 triunfos en distritos de mayoría relativa (MR), puede recibir un máximo de 3 diputados plurinominales, mientras que los 5 diputados plurinominales que le son restados para evitar que rebase el límite de sobrerrepresentación, serían distribuidos entre los demás partidos políticos.Esto de acuerdo con las reglas previstas por el Código Electoral para casos en que algún partido supere el límite de 8 por ciento de sobrerrepresentación.De esos 5 diputados plurinominales excedentes, correspondería 1 al PAN, 1 al PRI, 1 al PRD, 1 a Movimiento Ciudadano y 1 al Partido Verde.Para explicarlo gráficamente, en el primer cuadro se expone cómo sería la distribución de diputados plurinominales sin tomar en cuenta el límite de sobrerrepresentación; mientras que, en el segundo, se muestra la distribución final después de haber realizado los ajustes exigidos por el Código Electoral para evitar una sobrerrepresentación de más del 8 por ciento.Como puede observarse, de acuerdo con esta distribución, MORENA rebasaría por el doble el tope de sobrerrepresentación. Por lo que, una vez realizados los ajustes contemplados en el Código Electoral para dichos casos, la distribución de diputados plurinominales quedaría de la forma siguiente:Con esta distribución, MORENA seguiría contando con una sobrerrepresentación del 6.39 por ciento, sin embargo, estaría dentro del límite permitido por la Constitución Federal.