Reabrirán cines, gimnasios y teatros con 25% de aforo, en Xalapa

Tras emitirse nuevos lineamientos en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, respecto a estrategias generales para reiniciar las actividades económicas, sociales y educativas de forma gradual, ordenada y cauta, por motivo de la pandemia COVID-19, el Ayuntamiento de Xalapa anunció el inicio de operación en un 25 por ciento de aforo en gimnasios, cines y teatros, esto en próximos días.



De acuerdo el director de Desarrollo Económico del Municipio de Xalapa, Gerardo Martínez Ríos, realizarán un operativo en dichos establecimientos antes de su reapertura, con la finalidad de verificar que sus licencias estén en orden y tengan listas las medidas sanitarias para brindarles seguridad a los clientes.



"Todos estos giros que van a reaperturar, tienen que ir con base a la Ley y su código QR, cumplir los protocolos y una capacidad del 25 por ciento de aforo, tanto gimnasios, canchas deportivas y algunas otras actividades que permanecían como no esenciales. Tienen que tener sus licencias de funcionamiento en orden".



Durante la sexta sesión ordinaria del Consejo de Protocolos para la Seguridad y Sanidad ante la Contingencia Sanitaria por COVID-19, del municipio de Xalapa, se destacó la necesidad de la reactivación económica y procuración de la salud de los ciudadanos.



Ante ello, Martínez Ríos pidió a todos aquellos comercios, gimnasios, centros deportivos y demás, a que se regularicen para que se cumplan con las disposiciones oficiales y no tengan retrasos en aperturas o sanciones.



"Los restaurantes y demás están firmando una carta compromiso donde ellos establecen que están cumpliendo el aforo en un 25 por ciento en sus espacios. Tenemos que revisar algunos protocolos y detalles con canchas, con gimnasios, ir a verificar sus aforos y medidas de seguridad. En próximos días ya se van a reaperturar, siempre y cuando cumplan".



Resaltó que el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP) Enrique de Jesús Nachón García, facilitó los procesos para que se pudiera reactivar este sector.



"Fue trabajo en conjunto con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Económico, hoy salió publicado en gaceta. El titular de la SEDECOP, no presentó estas iniciativas durante el consejo".



Es preciso resaltar que gimnasio, cines y teatros, habían permanecido cerrados desde el mes de marzo por ser considerados no esenciales y lugares con mayor posibilidad de propagación del virus.



En un 25 por ciento de capacidad también entran albercas deportivas, canchas, spa, centros y clubes deportivos, cines y teatros.