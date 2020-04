La heroína “Susana Distancia” cuenta con un nuevo aliado: “Chipi, el zorro”, agente de la Policía Municipal de Xalapa y principal promotor del mensaje de “Quédate en Casa” en la Capital.



El personaje, vestido con el tradicional uniforme azul, se presenta en un video en Facebook como la mascota de la Policía Municipal y exhorta a los niños a seguir la recomendación de aislamiento en el hogar.



“Para nosotros, tu salud y la de tus seres queridos es lo más importante, por lo que te hacemos la invitación de no salir de tu casa. Esto nos ayudará a evitar contagios”, expuso.



En el multimedia, “Chipi” recomienda no acudir a eventos masivos, guardar distancia de un metro, el lavado de manos con agua y jabón, así como el uso de gel antibacterial para sanitizar objetos personales.



Además, el zorro exhorta a no realizar compras de pánico y no compartir información sin comprobar, para evitar situaciones de angustia.