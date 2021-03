En reforma a la Ley de la Industria Eléctrica "no nos van a mover": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, a pesar de los amparos que empresas han presentado contra la aplicación de su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y del apoyo que, asegura, reciben de algunos medios de comunicación, “no nos van a mover”, pues señaló que su gobierno no se convertiría en cómplice y encubridores de la corrupción.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal acusó que estas empresas no quieren perder sus privilegios y debido a esto, acuden a jueces para ampararse pero consideró como una injusticia que se utilicen recursos públicos para subsidiar a estas corporaciones en el pago de la energía eléctrica.



“Como no quieren perder esos privilegios, acuden a jueces y buscan ampararse y tienen el apoyo de todos los medios de comunicación con honrosas excepciones. Imagínense si El País no va a estar en contra de nosotros, si ese periódico es de las empresas de España que antes venían a saquear. Veían a México como tierra de conquista", dijo el Mandatario.



“Les ofrecemos una disculpa pero no vamos a permitir que sigan saqueando y ojalá y nos comprendan, lo mismo al Reforma y a El Universal, incluso al New York Times, porque son periódicos empresariales que han olvidado la ética y que los medios de información deben estar lo más cerca que se pueda de los ciudadanos y la verdad y lo más distante del poder político y del poder económico, ese es el periodismo", señaló.



“En este caso no es así, todos en contra de nosotros pero no nos vamos a mover, porque nos convertiríamos en cómplices de la corrupción, seríamos encubridores y llegamos al gobierno para acabar con la corrupción, el cáncer que destruye a nuestro país”, dijo.