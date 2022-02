En región Orizaba hay 7 bancos del Bienestar; se construirían algunos más

En la región de Orizaba hay 7 bancos del Bienestar construidos pero faltan de edificar algunos que están en proyecto, indicó el encargado de programas federales, Rogelio Rodríguez García."Ya tenemos cobertura de todos los municipios, todos van a tener por lo menos una sucursal del banco y algunos municipios van a tener dos sucursales por la situación geográfica. Municipios como Coscomatepec van a tener tres bancos, tiene uno en la cabecera, se va construir uno en Xocotla y se terminó de construir otro en Tetelcingo".En el caso de Ixtaczoquitlán, dijo que tiene uno en la parte baja y se espera edificar otro en la cabecera; por su parte Orizaba ya tiene una sucursal pero se está buscando dónde se va instalar la nueva que esté más grande.En Río Blanco ya tiene sobre la calle principal, sólo falta el tema administrativo y detalles; Mariano Escobedo ya tiene uno en la parte alta y a futuro se espera que haya uno en la cabecera; el municipio de La Perla ya tiene igual.Hasta el momento ninguno está operando pero ya se tienen construidos y podrían iniciar operaciones. "Los primeros tres que se edificaron fueron Ixtaczoquitlán en Campo Grande, Mariano Escobedo en Loma Grande y Coscomatepec en la cabecera pero se desencadenan otros que ya están terminados como Río Blanco, Mariano Escobedo y Tetelcingo".El objetivo de estos bancos es acercar los servicios bancarios al pueblo y se instalan en municipios donde no había alguna sucursal de banca privada."Estos van a dar servicio como cualquier banco comercial y va tener tasas muy bajas, o en el caso de los cajeros no va cobrar comisión. También se busca que la gente no se traslade grandes distancias para hacer sus movimientos bancarios".