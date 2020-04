En riesgo, 20 enfermeras del Hospital Regional de Coatzacoalcos

Alrededor de 20 enfermeras del Hospital Regional “Valentín Gómez Farías” de Coatzacoalcos se encuentran trabajando, pese a que padecen enfermedades crónico-degenerativas, confirmó el líder del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Regional de Coatzacoalcos (SUTHRC), Juan Pablo Sosa González.



Explicó que por ello ya se trabaja en atender las solicitudes de las damas para ser reubicadas para no estar expuestas a contraer COVID-19 y reveló que actualmente hay 323 enfermeras en el nosocomio.



“Hay compañeras que deberían estar reubicadas para no poner en riesgo su salud y su vida. Se está trabajando con la Jefatura de Enfermería del hospital, así como con el Director y el cuerpo de gobierno del hospital para (evitar) afectar la salud de estas compañeras”, añadió.



Por otro lado, dio a conocer que ya se han tomado medidas con personal administrativo de edad avanzada o con enfermedades, a quienes se les ha enviado a resguardo domiciliario.



Dijo que en el caso de las enfermeras, sólo dos fueron enviadas a casa y firmaron la responsiva correspondiente.



“Es cierto, en el hospital ha habido casos sospechosos. Sin embargo, las muestras que se han enviado a Veracruz han salido negativas, gracias a Dios. Pero está preparado el hospital con los uniformes para el personal que está en el área específica del COVID-19, que ya se habilitó para poder atender a los pacientes”, apuntó.



Agregó que si la situación epidemiológica se ve rebasada, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) apoyará con los insumos para el personal de enfermería.



Por último, mencionó que no han tenido un acercamiento con la SEDENA sobre la colocación de personal sindicalizado en el Hospital Materno-Infantil que funcionará como unidad para atender a pacientes con coronavirus en el sur de Veracruz.