En riesgo, inicio de zafra en ingenio Central Potrero en fecha programada

Debido al conflicto obrero-patronal, está en riesgo que el ingenio Central Potrero de Atoyac no inicie zafra de acuerdo con la fecha programada (7 de diciembre), luego que el avance de reparación es del 85 por ciento.Tomás Méndez Machuca, secretario general de la sección 23 del Sindicato del STIASRM, expuso que si los obreros no están trabajando sábados y domingos es porque el Grupo Beta San Miguel se niega a cumplir con las prestaciones de ley e incentivar a la base trabajadora.Agregó que como la empresa se niega a acatar disposiciones legales, los obreros simplemente se han apegado a la Ley federal del trabajo y ante eso, la empresa no puede obligarlos a laborar los días sábados y domingos para acelerar los trabajos de reparación.El dirigente aseguró que ya presentó a la empresa el pliego petitorio pero que ésta se niega a aceptar lo que hizo, que se rompieron las pláticas desde la semana pasada y espera que ésta se vuelvan a sentar a la mesa de negociaciones.En los puntos del pliego petitorio está el pago de jubilaciones, en el que tienen varios meses y que no les pagan su derecho de jubilación. Refirió que incluso fallecieron dos obreros sin recibir este derecho y que no se los pagan a sus familiares.También que pague al 100 lo que marca el artículo 89 del Contrato y que se remarca en el convenio del 2020, donde el trabajador al tener la resolución de su pensión del Seguro Social, la empresa deberá pagarle 12 mil 500; sin embargo, Central Potrero los reparte entre los obreros que salieron con esa resolución. “Otros Comités lo han aceptado, yo no estoy para aceptar ese tipo de pagos”, advirtió.Expuso que está en la mejor disposición de sentarse a la mesa a dialogar, para llegar a buenos acuerdos y que los obreros ya puedan trabajar los sábados y domingos para que la zafra arranque en la fecha pactada empresa y cañeros.“Yo soy muy claro, así como la empresa tiene el dinero, nosotros tenemos la mano de obra y si los representantes de esta factoría cuidan el dinero de esa empresa, yo también tengo que cuidar la economía de mis compañeros obreros, que yo represento”, concluyó.