En San Marcos de León en Xico, también suspendieron festejos patrios

Por segundo año consecutivo, los festejos patrios en la localidad de San Marcos de León en Xico serán suspendidos y sólo se limitarán a izar la bandera, indicó el agente municipal, Olegario Tlapa Alarcón.



Y es que aseguró que los contagios de COVID-19 siguen en incremento, así como los fallecimientos, por lo que no es posible hacer algún tipo de evento.



“Acá ha estado muy duro, se han sepultado personas en la madrugada, porque mueren de COVID y hay que sepultarlos rápido, yo soy el administrador del panteón que es rural y esa es la línea que tenemos al momento”, detalló.



Agregó que en años anteriores, el 13 de septiembre se iza la bandera y asisten las bandas de guerra de las escuelas y por la noche, el 15 se hace un evento con bailables, lo que representa una verbena popular que aprovechan los ciudadanos para hacer sus ventas de antojitos y otros productos.



Sin embargo, comentó que, aunque hay inconformidad por esta situación, la pandemia no da tregua a hacer actividades masivas.



“Este año había esperanza pero se vino la tercera ola y no se va a poder realizar el festejo, está restringido pues también no hay presupuesto, la gente apoyaba pero pues la situación está difícil, sólo se izará la bandera y eso será todo”, finalizó.