Usuarios del banco Santander se manifestaron en Boca del Río para denunciar el fraude en esta institución contra por lo menos 2 mil personas en todo el país.



Explicaron que tienen conocimiento de 15 casos de suplantación de identidad y retiros de efectivo sin su consentimiento, además de robos a cuentahabientes tras salir de las instalaciones.



Frente a una sucursal, afirmaron que los empleados están coludidos para robar información y suplantar identidad para extraer dinero de las cuentas de los usuarios.



Provenientes de varios Estados del país, se reunieron para dar a conocer los casos de los que ya hay denuncias y que el banco no ha querido reconocer.



"Me vaciaron mi cuenta por cuestiones de la aplicación, nos han extraído el dinero, mi monto asciende a 43 mil pesos, me dice que tengo que pagar, tuve que pagar. Después de ese evento me ofrecen crédito de 90 mil pesos, las cuentas de débito también las han vaciado. Dejó de funcionar mi aplicación, hablo y me dice que se hizo un cambio", dijo Juan Manuel Guzmán Ortega, originario del Estado de México.



"El principal caso es la suplantación de identidad, vacío de cuentas, hay compañeros que las han vaciado las cuentas de la noche a la mañana aún sin que ellos proporcionen datos a algún tercero, tenemos la sospecha y estamos seguros que toda la información sale de los empleados del banco", indicó Daniel Sosa, colectivo de defraudados de Santander México.



En Veracruz se han presentando situaciones similares en las ciudades de Boca del Río, Xalapa y Coatzacoalcos.



Recordaron que los cuentahabientes también han sido blanco de robos, como fue en el mes de enero en Boca del Río, en el que Daniel Sosa acudió a retirar 75 mil pesos y al salir, los ladrones le pidieron exactamente dicha cantidad.



"Hay colusión en todos los aspectos como me pasó a mí el 9 de enero que fue un asalto en la sucursal, salimos del banco con 75 mil pesos, nos dan alcance los motociclistas y nos piden la cantidad exacta, la cajera que nos atendió se comportó de forma extraña, igual su compañera, cuando regresamos nos trataron de una forma inhumana".



A pesar de que existen denuncias, hasta el momento no hay avance ni en la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), ni en la Fiscalía General de la República.



"No hemos tenido respuesta, en la CONDUSEF, en la Fiscalía General de la República, fuimos a Palacio Nacional y al día de hoy no tenemos respuesta. Son algunos de los casos más comunes el asalto con violencia, que no se comenta y que ni si quiera se ha investigado".



Hicieron el llamado a quienes tengan situación similar a que se unan para exigir que el banco mejore sus políticas de seguridad.