En Sayula de Alemán, no se solapará a nadie, advierte Gobernador

En Veracruz se aplica la ley en contra de quien la infrinja y no se solapará a nadie, expresó el Gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, sobre la detención del regidor del municipio de Sayula de Alemán, Abimael “N”, acusado de violencia de género.Durante conferencia de prensa, el mandatario estatal refirió que la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó la aprehensión del regidor y la postura del Estado es que se aplique la ley en contra de quien la infrinja.El Jefe del Ejecutivo del Estado reiteró que de manera institucional tiene comunicación con la Alcaldesa de ese municipio.Es por lo anterior que insistió en que esperarán a que la autoridad deslinde las responsabilidades, en tanto se trabaja en la gobernabilidad en todo el territorio estatal.“La Fiscal nos informó de la detención de un regidor, ante la situación del Ayuntamiento de Sayula, quien cometa ilícito será juzgado conforme a derecho. Seguiré en contacto con la Alcaldesa”, dijo.Respecto a la petición que ediles de ese municipio hicieron al Congreso del Estado en el tema de la desaparición de poderes, García Jiménez insistió en que hay que este es un tema que se tendrá que analizar pues por lo pronto no habría condiciones para ello.Finalmente, el gobernador manifestó que en Veracruz no se protegerá a nadie, por lo que, quien incurra en irregularidades tendrá que enfrentar la ley.Cabe mencionar que desde hace varios meses se han generado una problemática entre el cuerpo edilicio de esa demarcación,lo que ha resultado en división al interior del ayuntamiento e incluso denuncias entre la alcaldesa Lorena Sanchez Vargas y el resto del cabildo.Las acusaciones van desde secuestro, auto secuestro, violencia de género, daños, golpes, desvío de recursos, entre otros.El tesorero de este ayuntamiento Rafael “N” está detenido desde el 7 de diciembre por delitos contra la salud y las instituciones, mientras que el regidor Abimael “N”, quien apenas este fin de semana pasado habría asistido al evento del Secretario de gobernación y posible candidato presidencial Adan Augusto Lopez, fue detenido la mañana de ayer martes por violencia de género, ambos detenidos son del equipo antagónico a la alcaldesa Lorena Sanchez.