En Secretaría de Gobierno de Veracruz, exhibieron a presunta víctima de acoso

La extitular de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, Mayra Ledesma Arronte, sería responsable del mal manejo de un caso de acoso al interior de la Secretaría de Gobierno de Veracruz.De acuerdo con el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien era responsable de dicha área no resguardó los datos personales de una mujer que acusó ser víctima de acoso de un superior, mismos que salieron a la luz pública.El Secretario refirió que Ledesma Arronte renunció a su cargo y ahora la Contraloría investiga a la excolaboradora del Gobierno Estatal.En entrevista, el Secretario fue cuestionado respecto a la recomendación 02/2022 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dirigida a la SEGOB, a la Contraloría General del Estado y al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), luego que 2 trabajadoras expusieron ser acosadas por el funcionario Fernando Quirarte VargasDe acuerdo con Cisneros Burgos, en la recomendación no se acreditó que efectivamente hayan ocurrido los hechos que una de las víctimas reveló.Al respecto, explicó que la intervención de la CEDH se dio porque fueron revelados datos personales de la mujer, no así porque se haya acreditado que Fernando Quirarte Vargas, el funcionario señalado, la haya acosado a ella y a una joven de servicio social.“En este caso, ojo, nadie ha dicho que se haya concretado lo que tanto se ha mencionado (el acoso); lo que sí hizo una recomendación la Comisión de Derechos Humanos es que se violó la privacidad por una de las dependencias que integran la Secretaría de Gobierno en torno de la persona presuntamente víctima”, declaró.Insistió que la recomendación tiene que ver con la reserva de sus datos debido a que la titular de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos no llevó a cabo la implementación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal.El Secretario indicó que, ante la información hecha pública y los datos revelados indebidamente, fue que la CEDH procedió con la queja y con la recomendación.Afirmó que fue por estos hechos que Ledesma Arronte salió de su encargo en la dirección recién creada en esta administración y la Contraloría la investiga.“Eso hay que dejarlo claro, la recomendación va a la violación de su información que debió haber sido reservada y debido a eso la persona que estaba en esa área, renunció. Ese tipo de cosas no las vamos a permitir.“Ese protocolo que debió llevarse a través de la dirección de Derechos Humanos se llevó indebidamente por ello hay un proceso abierto en la Contraloría para que se finquen responsabilidades. Es lamentable que quien estaba ahí fuera una mujer y diera a conocer eso. Eso también hay que decirlo”.Cisneros Burgos añadió que en la Secretaría de Gobierno trabajan más de 2 mil personas y se ha dado la oportunidad a que casi la mitad, incluidos los mandos, sean mujeres, descartando que se esté encubriendo una irregularidad.Hace unos días la CEDH emitió la recomendación 002/2022 por violaciones a los derechos humanos de dos mujeres.Se trata de una empleada y una estudiante prestadora de servicio social en la SEGOB, que denunciaron que Fernando Quirarte las acosaba laboralmente y hacía insinuaciones de índole sexual cuando se desempeñaba en la Dirección de Gobernación.En la relatoría se dio a conocer que intentaba abrazar a las mujeres al tiempo que buscaba restregar sus genitales en sus cuerpos.Respecto a la joven de servicio social, ella acusó que él intentó entrar ebrio a la habitación de hotel donde se hospedaron en una gira por Córdoba.La trabajadora supuestamente afectada laboraba en la Subdirección de Atención Ciudadana de la Dirección General de Gobernación y en su queja ante la CEDH acusó:“No es, sino hasta el mes de enero de 2019, que el Director General de Gobernación, solicitó que me asignaran como su ‘asistente’ pues ‘supuestamente’ la que tenía había salido de vacaciones y que a su regreso yo me regresaría a mi lugar de adscripción, situación que hasta el día de hoy no ha ocurrido.“Es a partir de que el C. Director tomó la decisión de asignarme como su asistente y con su conducta ha empezado a ejercer sobre mi persona un terrible acoso sexual, laboral y de extorsión que pone en riesgo incluso mi vida y la de mi familia. Lo anterior en virtud de que el trato hacia mi persona desde hace más de un mes raya en lo déspota, misógino y grosero, ya que sus comentarios son denigrantes hacia cualquier servidor público; en especial hacía las mujeres, mostrando una actitud de acoso hacía aquellas que cumplen con sus ‘estándares de belleza’", relata en el referido documento de la CEDH.Por su parte, la joven que prestó su servicio social de agosto de 2018 a febrero de 2019 reportó que el 24 de enero de 2019 el Director la llamó en su oficina junto a otro compañero, informándoles que tenían que acompañarlo a su viaje a Córdoba y la función de la joven sería la de encargarse de los viáticos y su comprobación.Al llegar a Córdoba, Fernando Quirarte instruyó a los otros colaboradores a hospedarse en un hotel distinto y le pidió a la joven del servicio social que se quedara con él.“(…) me dijo que yo me podría quedar con él, por lo que me sentí muy incómoda y molesta y le manifesté que en ese momento me regresaría, a lo que él me respondió que le hiciera como quisiera, que como yo quisiera estaba bien, sin embargo, el encontrarme en una ciudad desconocida, no tuve más remedio que quedarme, ya que nunca pensé que la actitud, cobarde y prepotente, del director resultara así.“Fue entonces que nos hospedamos en el Hotel Palacio que se encuentra en el centro de la ciudad de Córdoba, siendo ese mismo día como a las 21:00 acudimos a cenar al restaurante del propio hotel, junto con personal de la Dirección General de Patrimonio del Estado, quienes también se sumaron a la comisión y una servidora, y durante el desarrollo de la cena se la pasó con actitudes impropias hacia mi persona y sugiriéndome me tomara una cerveza para desestresarme ya que según él yo me veía estresada, siendo que me sentía muy incómoda por su actitud acosadora hacia mi persona, por lo que decidí levantarme de la mesa y subirme a mi habitación, posteriormente, siendo aproximadamente las 21:45 horas del mismo día, empecé a recibir llamadas y mensajes de WhatsApp, de este señor en evidente estado de ebriedad, en donde me solicitaba que me quería ver, y pasar a mi habitación”.De acuerdo con la trabajadora que promovió la queja, estas situaciones fueron denunciadas ante el Subsecretario de Gobierno del Estado de Veracruz, pero este solo se concretó a darle 3 días de descanso “en lo que decidía qué hacer con ella” y para el 8 de marzo, cuando el gobernador Cuitláhuac García Jiménez presentó el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual, ella llegó hasta el mandatario y le hizo saber lo que ocurría en la oficina, sin encontrar mayor apoyo.