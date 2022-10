En seguridad, municipios “viven a expensas del Gobierno del Estado”

Al recriminar que los ayuntamientos “no son hijos” del Gobierno estatal y por ende no se puede absorber su responsabilidad en materia de seguridad, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos dijo que todos deben contar con su policía municipal, pues es una obligación constitucional.Reprochó que los municipios “han vivido siempre a expensas del Gobierno estatal o del Gobierno federal” en esa materia, máxime que aquellos que reprochan públicamente la presencia de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en dichas tareas hasta el 2028, son los primeros en pedirlas en lo privado.En ese sentido, se refirió específicamente a los gobiernos de oposición, como los del Partido Acción Nacional (PAN).“Y son los que votan en contra, es machucarse el dedo. Pero nosotros no politizamos la seguridad”, aseveró en entrevista.Cisneros Burgos recordó que la administración actual recibió alrededor de 3 mil policías al inicio de la misma y actualmente ya son más de 7 mil los que laboran en toda la entidad.Dijo que seguirán emplazando a los municipios a crear sus cuerpos policiacos y a que los que sí tienen, continúen capacitándolos.“Cada quien tiene un ámbito de responsabilidad, los ayuntamientos no son hijos del Gobierno del Estado, simplemente hay que leer lo que dice el artículo 115 constitucional.“Siempre ha habido esa facultad de parte de los ayuntamientos y ellos tienen un mandato del pueblo, por lo tanto la seguridad es tarea del Estado pero los municipios forman parte del conjunto del Estado, no del Gobierno del Estado, no nos equivoquemos”, dijo.Señaló que en aquellos ayuntamientos en los que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) asumió el control del estado, será devuelta esta facultad, pero será paulatina, hasta lograr que todos asuman la responsabilidad que les toca.