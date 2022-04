En seguridad, Xalapa está "muy bien calificada": Alcalde

Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer que se de diciembre a marzo la percepción de inseguridad en Xalapa aumentó de 58.8 a 60.7%, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil afirmó que en los indicadores que se presentaron este miércoles en la reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz, encabezada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la Capital "salió muy bien calificada".Expuso que que para conformar un índice de inseguridad se deben tomar diferentes aspectos, y acotó que con una sola persona que haya sufrido un agravio es suficiente para cambiar la percepción ciudadana de la tranquilidad en la Ciudad."Vale la pena tomar en cuenta todos los aspectos de las evaluaciones que se hagan, de donde vengan, ahí no se tapa el sol con un dedo, lo que sí les comento que afortunadamente los indicadores que tenemos hoy en la Mesa de la Paz y Seguridad afortunadamente Xalapa sale bien evaluada, pero con una sola persona que haya sentido un agravio, se pierde todo", expresó.Ahued Bardahuil apuntó que se está haciendo un esfuerzo en coordinación con la Guardia Nacional (GN), Fuerzas Armadas y la MARINA; además de trabajar conjuntamente con el Gobierno del Estado y sus homólogos de los municipios circunvecinos para garantizar la seguridad de sus habitantes."Para trabajar coordinadamente y eso ayuda mucho. Cuando hay gobiernos peleados y dispersos, la seguridad nunca va a ser posible, se están dando pasos muy importantes, siempre es perfectible, siempre hay que ser honestos con la gente. Hoy mucha gente me dice que se siente más confiada que hace 2 o 3 años y muchas gentes también tienen una percepción respetabilísima", manifestó.En sus palabras consideró que aunque el 80% califique la seguridad en Xalapa como "muy bien”, si un 20% señala que esté mal, entonces se definirá a la Capital Veracruzana como "la peor ciudad"."Entonces atender esos focos de problemáticas en la zona rural, zona centro, zona alta, zona densamente poblada, lugares donde tarda muchísimo por la orografía que llegue la Cruz Roja, que llegue la Policía, porque son zonas de difícil acceso; sin embargo, se están atendiendo esas zonas hasta con contención, se está conteniendo con más coordinación y contención", aseveró.El munícipe capitalino agregó que se irán atendiendo todos los problemas que aquejan a la sociedad, no sólo en temas de seguridad, sino también de la situación económica, social y las zonas vulnerables."Por eso estamos programando mucha obra en la zona popular, dotando de red eléctrica en algunas zonas, tratando de dotar de agua, una obra de imagen urbana, pero también atendiendo todo el perímetro de cinturón más este delicado económicamente, para que tengan mejores accesos, aumenta la seguridad, mayor iluminación, tener tranquilidad porque tienen empleo, porque tienen red de agua potable, cuentan con los elementos baja mucho la atención", mencionó.Resaltó que se está trabajando en varias vertientes, es decir, por un lado el Gobierno del Estado ejecutando obras y por el otro, coordinados con las fuerzas federales para cubrir los territorios de San Andrés Tlalnelhuayocan, Banderilla, Xalapa, Coatepec, porque insistió que solos ningún municipio tendrá la capacidad de cobertura.