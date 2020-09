En septiembre y octubre ofrece IVEC talleres para emprendedores culturales

Todo septiembre y octubre continuará el programa de actividades que propone el, primerque incluye una sección de talleres de capacitación que se impartirán en formato virtual a través de la plataforma Zoom, con cupo limitado, por lo que es importante registrarse previamente a través del sitio web ecc.ivec.gob.mx.Como ejemplo de ello está el taller Food Futures: Diseño e innovación en la alimentación, estará a cargo de CENTRO, institución de educación superior de la Ciudad de México dedicada a la formación de expertos creativos con programas de licenciatura y posgrados.Este taller consta de cuatro sesiones, de 9:00 a 13:00 horas, será impartido a partir de este 21 al 24 de septiembre, donde se abordará el diseño de los alimentos, los principales retos de esta industria, los productos e ingredientes emergentes, las experiencias de consumo, entre otros temas.Para el sábado 26 y domingo 27, en horario de 10:00 a 12:00 horas, y del 28 al 30 de septiembre de 16:00 a 19:30 horas, se realizará el taller Gestión financiera para artistas, con Doris Salinas, quien es contadora con especialización en ciencias administrativas; ha colaborado en Rubican Assets Institución Financiera, Zeta Publicorp S.A. de C.V. entre otras instituciones.Posteriormente, se llevará a cabo el taller Cómic, páginas y viñetas, más allá del trazo, a cargo del profesor de animación y cómic Néstor Efraín, fundador de Caos Studio, empresa dedicada a la educación online del arte audiovisual, así como a la producción de cómic y novelas gráficas. Tendrá lugar a las 15:00 horas, los días 29 y 30 de septiembre y 1° de octubre. Entre los tópicos a tratar se encuentran la semblanza del cómic a través de la historia, los tiempos dentro del cómic; así como temas enfocados a la técnica, como el momento, el encuadre y la imagen.El taller Puesta en marcha de una estación lúdica, impartido por el Centro de Cultura Digital, de la Secretaría de Cultura federal, se impartirá el día 2 de octubre a las 10:00 horas. Taller que busca generar dinámicas de escritura digital a través de proyectos basados en la creación de espacios de convivencia y desarrollo creativo con el juego como eje de acción. Se pretende que los asistentes logren una planeación de estación lúdica, en la que confirmen los contenidos, su viabilidad, así como la difusión por redes sociales, lo ejecuten y registren estadísticas y memorias de los participantes.En octubre, los días 3 y 4, a las 10:00 horas tendrá lugar el taller Stand Up Comedy, a cargo de Casa de Humor, la primera y única escuela en México dedicada a la enseñanza, difusión, investigación y desarrollo de la comedia teatral nacional. Los temas revisados serán la historia breve del Stand Up comedy y su contexto actual, el autodescubrimiento de la voz cómica, la estructura del chiste básico, el ensayo y montaje, para culminar con la presentación y retroalimentación de un experto en la rama de la comedia.El siguiente taller, Desarrollo de videojuegos, será el día 4 de octubre a las 13:00 horas. Impartido igualmente por el Centro de Cultura Digital, el temario incluye una guía para el desarrollo de videojuegos, donde se abordan la investigación, conceptualización, calendarización, preproducción, desarrollo, postproducción y lanzamiento.Los días 7 y 8 de octubre, a las 16:00 horas, Alejandro Meza, consultor y asesor de empresas en el sector cultural, impartirá el taller Innovación y desarrollo de negocios, en el que se aborda el desarrollo de ideas con viabilidad financiera, estructura de modelos de negocio, inversión en tiempo, dinero y trabajo, vinculación para la gestión, así como la evaluación de proyectos. Compartirá el proyecto MERCADA, encaminado a la creación de mecanismos para el desarrollo económico de la cultura con sostenibilidad.El viernes 9 de octubre, de 16:00 a 19:00 horas, y el sábado 10 y domingo 11, de 10:00 a 13:00 horas, Periscopio impartirá el taller Emprentubers: de las ideas al video Pitch. Para explorar un concepto y una idea de negocio, diseñado para que adolescentes con espíritu emprendedor adquieran conocimientos sobre guionismo, escritura creativa, comunicación verbal y no verbal, presencia a cuadro, herramientas tecnológicas, técnicas de grabación y captación de recursos económicos para ideas de emprendimiento en plataformas digitales. Periscopio es un proyecto de comunicación infantil que promueve la producción de contenidos educativos, culturales y de entretenimiento para medios de comunicación y plataformas digitales.Para finalizar, el día 10 de octubre a las 10:00 horas Mariana Levet impartirá el taller Marketing Digital, que incluirá bases de mercadotecnia cultural, su función, la segmentación de mercados y los beneficios de la marca y las experiencias para los clientes. Levet es diseñadora gráfica con 10 años de experiencia y especialista en desarrollo de identidad corporativa, comunicación estratégica y diseño de experiencias.Para todos aquellos interesados en obtener las herramientas que esta serie de talleres ofrece, les invitamos a inscribirse a través del sitio web ecc.ivec.gob.mx y consultar el programa completo mediante la página de Facebook de Empresas Culturales y Creativas IVEC, @empresasculturalesivec. También se puede visitar la página www.ivec.gob.mx para conocer la programación de todas las actividades que el IVEC tiene para ti.