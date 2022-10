En solidaridad con Unidad de Humanidades, alumnos de Derecho UV se suman a paro

En solidaridad con la toma de la Unidad de Humanidades, la Consejería Estudiantil de la Facultad de Derecho Universidad Veracruzana (UV) anunció un paro de labores, además de hacer público otro caso de un estudiante que acudió armado a sus instalaciones.Hay que recordar que desde el lunes circularon videos de un estudiante ubicado como Daniel, apodado “El Colombiano”, quien presuntamente amenazó a compañeros con un cuchillo al intentar quitar su nombre de un “tendedero del acoso”.El hecho ocurrió en la Facultad de Antropología y motivó que este martes los alumnos tomaran las instalaciones y cerraran los accesos de las instalaciones de forma indefinida, reclamando que las autoridades están protegiendo a un compañero violento que asiste armado a las instalaciones.Al respecto, la Consejería Estudiantil mostró su solidaridad con los estudiantes de la Unidad de Humanidades:“Ante los hechos ocurridos en el área de Humanidades de la Universidad Veracruzana, la Consejería Estudiantil muestra su solidaridad hacia la comunidad de Humanidades uniéndose al Paro Estudiantil a partir de este 12 de octubre hasta que autoridades de la Universidad Veracruzana den una resolución”.Mediante un mensaje difundido en redes sociales, detallaron que dicha medida implica no asistir a la facultad; no asistir a ninguna clase; no asistir a ninguna actividad y mantenerse al tanto de los comunicados oficiales para conocer el camino que está tomando el proceso.“A partir de mañana y de manera indefinida, de 7 am hasta 9 pm: LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL NO VA A LA FACULTAD”.Los estudiantes de Derecho subrayaron que se trata de una manifestación pacífica debido a las irregularidades que hubo en el área de Humanidades referente a la resolución de un caso que atenta contra la seguridad de “las, los y les estudiantes”.Igualmente, expusieron un caso similar ocurrido en la Facultad de Derecho que desde si perspectiva ha llevado un proceso diferente.“A principios del mes pasado, un estudiante fue reportado ya que portaba un arma blanca en el interior de la facultad.“Inmediatamente después del reporte, se llamaron a las autoridades correspondientes, se levantó un acta, y se envió la información a las autoridades universitarias correspondientes. Este caso únicamente puede resolverlo junta académica, y estamos en espera pronta de ello (…).“Tomar la facultad implica que el asunto similar al interior de nuestra facultad NO SE RESUELVA prontamente”.