En su comparecencia, dedicaron al Secretario de Gobierno el “Festival de la Identidad”

El secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, realizó su comparecencia ante el Congreso del Estado en un auditorio lleno. En las inmediaciones del Palacio Legislativo hubo música y baile en vivo, batucadas, piñatas de su persona y cientos de asistentes.Hasta ese lugar lo acompañaron la fiscal general Verónica Hernández, la magistrada presidenta del Poder Judicial, Inés Romero Cruz, así como alcaldes, danzantes y afrodescendientes que llenaron el recinto.Ambas explanadas del Congreso del Estado se llenaron de habitantes de municipios de la Cuenca veracruzana.En el lugar también se pudieron ver danzas y piñatas con la imagen del secretario, así como lonas con su nombre y grupos musicales que le dedicaban canciones que destacaban sus rasgos físicos y la importancia de la Cuarta Transformación.El espectáculo de esta mañana impuesto por el Secretario, vulnera el propio reglamento interno del Congreso, que fue modificado precisamente para evitar demostraciones que destaquen el culto a la personalidad.Y es que cabe recordar que el artículo 154 señala, entre otras cosas, que durante el desarrollo de las comparecencias, que serán públicas, la seguridad del recinto y de las personas estará a cargo exclusivamente del personal de vigilancia del Congreso.Además, que dicha organización no podrá ser tomada por ningún otro poder, lo que en este caso sí aconteció, pues en el Congreso justamente a la hora de la comparecencia, se activó el “Festival de la Identidad”, dedicado al servidor público.El reglamento también indica que “por razones de seguridad o cuando se exceda el aforo del recinto, la Comisión respectiva podrá disponer que se limite el acceso al mismo”, aunque hoy hasta se instalaron sillas para todos aquellos que no pudieron ingresar a la zona donde compareció el secretario.Durante su discurso, Cisneros presumió que no es un servidor público de oficinas, puesto que ha recorrido todos y cada uno de los municipios de la entidad.Tan sólo este 2022, dijo, realizó giras en más de 80 ayuntamientos junto al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.“Estamos transformando algo que supera lo material; así la transformación está probando su efectividad dejando claro que no somos un Gobierno igual a los demás”, dijo.Destacó que los resultados del Gobierno actual se deben a que “hay plan, voluntad de servir y pasión que nos animan cada día más”.Cisneros señaló que se han hecho 256 mesas de coordinación para la paz; hay colaboración con las fuerzas armadas y las fiscalías local y federal.También indicó que con se atendieron a más de 100 mil 700 personas a través de módulos itinerantes del Registro Civil; destacó también apoyos a migrantes, a pueblos originarios y atención de solicitudes de información.Dijo que ahora hay paz social, procuración de justicia, atención, claridad para gobernar, contundencia, sensibilidad, liderazgo y este movimiento es el más grande de Veracruz político y no son “falsos transformadores”.