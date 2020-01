Enfermeros no tienen mucho que celebrar en su día, el cual pasó desapercibido y es como cualquier otro.



Buscan sólo tener mejores salarios y que haya más material curativo, al menos en el Hospital General de Córdoba, donde es un secreto a voces la escasez que existe y que son los familiares de los pacientes quienes lo deben adquirir.



Sandra, enfermera de este nosocomio desde hace más de 20 años, señaló que nunca se había vivido tanta escasez, había atraso en la entrega de material pero nunca como se ha vivido en este año.



"Acá viene mucha gente pobre que a veces no tiene para comprar material de curación, es bastante complicado y lo que hacemos es usar lo menos que se pueda".



Este año no hubo festejos como en otros, ni premios, ni siquiera el reconocimiento de los directivos, eso no importa, ellos hacen orgullosos su trabajo en su día.