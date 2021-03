En su momento, regreso a clases será seguro: SEV

Ante el planteamiento que hizo el Presidente para regresar a las aulas este año, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) trabaja para que se tenga una escuela segura cuando sea el momento, indicó su titular, Zenyazen Escobar García.



Al realizar una gira de trabajo por la zona centro, en donde hizo entrega de kits de limpieza a planteles de Zongolica, Orizaba y Córdoba, señaló que el tema de la vacunación es fundamental para el regreso y al momento se llevan inscritos más de mil docentes, de los cuales 11 de ellos han señalado que no quieren aplicarse la vacuna.



Destacó que tanto el Presidente como el Gobernador ya dijeron que si un profesor siente que no hay las condiciones, no regresará, aunque es posible que a este respecto haya presión social, pues los padres se pueden inconformar al ver que sus hijos no vuelven a las aulas.



Mencionó que la mayoría de los docentes dice que ya hay que volver a clases presenciales y también entre la sociedad hay ese reclamo, lo cual se planea hacer con todas las medidas preventivas, pues el 80 por ciento de la movilidad se da cuando hay clases.



Es por ello, dijo, que se está trabajando para llevar esto a buen puerto y por ello se están repartiendo kits de limpieza hasta un total de 24 mil a fin de que a la última escuela llegue este apoyo consistente en cloro, jabón, gel sanitizante y una bomba aspersora, y eso se complementará con la vacuna a los maestros.