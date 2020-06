En Tantoyuca, recibirán cuadernillos de SEV cuando concluyan clases a distancia

Contrario a la disposiciones dictaminadas por el Gobierno del Estado, el delegado de la SEV Tantoyuca, Sergio Hernández Cortés, lanzó el llamado a integrantes del sector educativo para estar atentos a recibir los cuadernillos de trabajo para clases a distancia por la pandemia.



La redistribución, cabe destacar, se hará del 8 de junio al 19 de junio, por lo que docentes y padres de la zona rural del nivel básico tiene incertidumbre al desconocer la función de esta actividad debido a que el 5 de junio concluyen clases virtuales.



Según el delegado de la SEV en Tantoyuca, el último día de clases para el nivel básico es ese día, tras concluir con la educación a distancia para los hogares, sin embargo, dijo que emprenderán distribución de cuadernillos de trabajo sin justificar la razón.



"Podría decir que lo más cerca que tenemos es que este 5 de junio, se culmina con el proyecto de educación a distancia para los hogares; sin embargo, los cuadernillos de trabajo con base a la redistribución se está planteando solamente para aquellas escuelas que fueron consideradas en un inicio y que nos reportaron faltantes, ya está ese proceso y que en los siguientes días lo hacemos llegar; no tenemos todavía establecida la fecha, tendría que ser en los próximos días" justificó el funcionario de la SEV.



Estas declaraciones fueron recibidas por la mayoría de padres que no tuvieron oportunidad de recibir a tiempo todo el material educativo pero que entienden que hasta este 5 de junio concluye la educación a distancia, respetando el dejar de atender las labores académicas y esperar la evaluación final.



Fuentes directas que pertenecen a escuelas como San Juan en la localidad Chijolar, así como la primaria Tierra y Libertad de la comunidad del Mezquite son algunas de las que carecierón del total de cuadernillos; ahora con la nueva redistribuir manifestaron que existe dudas para esta nueva estrategia, desconociendo para qué recibirán el material rezagado.



"No sabemos en qué consiste la nueva encomienda que está por iniciar por parte de la Delegación de la SEV, después de lo que marca el calendario que emiten las autoridades educativas, en Veracruz se agrega una nueva redistribución de cuadernillos y de qué sirve que traigan el material si ya concluimos el ciclo a nivel distancia, es decir, los niños ya no harán más actividades, de qué sirve que traigan esos cuadernillos, si ya no se piensan usar en la fecha establecida", refutó un presidente de padres de familia que deseó permanecer en el anonimato.



En una charla de prevención sanitaria, el delegado de la SEV, Sergio Hernández, no pudo justificar de forma completa la labor que iniciará con esta nueva redistribución, simplemente justificaba que los niños podrían reforzar, aunque no señaló directamente qué causó ese retraso o mala organización entre los niños de comunidad.