En Tecnológico de Orizaba ya se normalizaron las clases tras balacera del lunes

Este miércoles los estudiantes del Tecnológico Nacional Campus Orizaba regresaron a clases de manera normal, luego de que se suspendieron las actividades tras el enfrentamiento armado en el centro de esa ciudad la tarde del lunes, informó el director del plantel, Rigoberto Reyes Valenzuela.Resaltó que se aplicaron los protocolos de seguridad como se vieron en los videos en redes sociales para el resguardo de los alumnos y sólo se tuvieron crisis nerviosas, pero no hubo alumnos que resultaron lesionados.“Todo está en la normalidad. Los estudiantes están en clases de manera normal, sin mayores problemas con sus materiales, docentes, sin problema. Se suspendieron solamente el martes para guardar un poquito la psicosis que había con los estudiantes, fue un problema controlado, pero no hubo más, tan sólo el susto”.En entrevista en el puerto de Veracruz, en el marco de la presentación de las actividades académicas, de investigación y vinculación del Tecnológico de Veracruz, señaló que se cuentan con protocolos establecidos para el resguardo de la comunidad estudiantil en casos de emergencias.Tras el incidente los estudiantes fueron trasladados a sus colonias y comunidades en autobuses que el plantel dispuso.“Establecimos protocolos para resguardar, cerramos las puertas para protección y resguardar a los muchachos en el momento y guardar la calma. Estuvo controlado, al final los alumnos los atendimos para que regresaran a sus casas sin problemas, trajimos autobuses para que vinieran por ellos y los llevaran a las diferentes comunidades”.Finalmente, agregó que fue una situación que no pasó a mayores para el plantel y fue controlado por las autoridades de seguridad pública.