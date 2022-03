En Tehuipango, casi toda la población vive en pobreza

"Tehuipango sigue siendo bien pobre, el 80 por ciento de la población vive en pobreza", indicó el alcalde de este lugar, Francisco Quiahua Calihua, quién apuntó que no ha avanzado el municipio."Como vivimos allá, sabemos que toda la pobreza es difícil de combatir en la Sierra de Zongolica porque nosotros carecemos de varios servicios como agua potable, alcantarillado, creo que es ahí donde está el punto para saber que el municipio se encuentra en pobreza y alta marginación".Añadió que como Presidente Municipal, pide ayuda a los gobiernos estatal, federal, para que le otorguen apoyos y así combatir la pobreza. "Los programas que ha implementado los gobiernos han dado pocos resultados".Indicó que la población de Tehuipango tiene muchas necesidades como la alimentaria, el empleo pues la gente se dedica en gran medida al campo pero lo que les pagan por sus productos son mínimos."De cada 100 personas alrededor de 80 no tienen ni para comer, hay familias de diez integrantes y como le digo, no tienen ni para comer, a veces les pagan 3 pesos por kilo de su café y pues con eso deben sobrevivir y mantener a su familia. La verdad Tehuipango siguen siendo muy pobre".