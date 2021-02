En tiempo y forma inicia vacunación a personal de salud para completar esquema: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez indicó que este miércoles se inicia la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para completar la inoculación del personal de salud de los hospitales COVID.



Recordó que hay un Plan Nacional de Vacunación y ese consideró en una primera fase al personal que está en contacto con enfermos y tiene mayor riesgo, que ya se hizo y ahora inicia la segunda aplicación.



Mencionó que se cuenta con un lapso de 35 a 42 días, que son los idóneos para alcanzar la máxima protección con las vacunas, por lo que se está en tiempo y forma.



La segunda fase, indicó, son los adultos mayores en zonas lejanas, rurales y se busca que quede completada para no regresar hasta que les toque la segunda dosis y por ejemplo, en la Huasteca alta se vacunó a una señora de 120 años.



Indicó que hay una estrategia detrás de eso para disminuir la mortalidad por COVID, en donde los más vulnerables son los adultos mayores y hay que protegerlos.



Concluida esa fase, se bajará de 60 a 40 años y así se va de manera ordenada y programada, que además no puede ser de otra porque las vacunas están llegando por lotes.



El Mandatario estatal rechazó que en el Estado se tengan problemas con la refrigeración de las vacunas, pues no están afectando los cortes como en el norte del país y los que están ocurriendo son en zonas no prioritarias, con lo que se garantiza que ningún hospital tenga esta situación.