En Tihuatlán, un ciudadano no registrado tuvo más votos que 5 partidos

En un suceso para el análisis, un candidato no registrado logró más votos que cinco contendientes oficiales por la Presidencia Municipal de Tihuatlán, en el norte de Veracruz.



En este municipio nueve candidatos a la Alcaldía se registraron ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), pero el abogado y exjuez, Alberto Barrera y Vázquez se aventuró por participar como “Candidato no registrado”.



Prácticamente sin estructura y con apoyo de algunos simpatizantes, el litigante no solamente convenció con sus propuestas a los ciudadanos durante la campaña, sino que logró que se aprendieran su nombre y lo anotaran en la parte inferior de las boletas, en un recuadro en blanco.



Con base al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en esta demarcación un total de 33 mil 768 ciudadanos emitieron su voto este 6 de junio, de los cuales 860 fueron para Barrera y Vázquez.



Con ello quedó en el “quinto lugar”, aunque lejos del puntero, que fue Leobardo Gómez González (PRI-PAN-PRD) con más de 17 mil 500 votos.



Aun así, Barrera y Vázquez logró más sufragios que cinco candidatos cuyos nombres sí estaban en las boletas:



Arturo Leyva Navarro, del partido Podemos (390 votos); Denisse Casandra Morales Mendo, de Fuerza por México (346); Norma Eliana Espinoza Vargas, del Verde Ecologista (245); Isabel Márquez Maldonado, de Movimiento Ciudadano (234), y Monserrat Méndez Vázquez del partido Cardenista (45 votos).



Respecto al virtual ganador, Gómez González, de Va por Tihuatlán, de manera emergente suplió a Gregorio “N”, el exalcalde perredista preso actualmente en Oaxaca.



“Balo” Gómez, superó al también ex presidente municipal José Enrique Romero de MORENA (10 mil 429), a José Juan Díaz Hurtado de Redes Sociales Progresistas (mil 421), y a Miguel Ángel López Cobos, del Partido del Trabajo (mil 138 votos).