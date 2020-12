En Tlalixcoyan, se suicidó niño de apenas 8 años

Este fin de semana, un niño de apenas 8 años de edad se quitó la vida en el patio de la vivienda de su abuelo, en la población de Piedras Negras, en el municipio de Tlalixcoyan, presuntamente tras enojarse porque no lo habían llevado a la parroquia a la bendición de los “inditos”.



Estos hechos quedaron ya radicados dentro Carpeta de Investigación 1290/2020.



La familia contó a la policía que este 12 de diciembre acudió a una parroquia para presentar a su pequeña hija de dos años de edad en la bendición de los inditos.



Sin embargo, su hermano de 8 años no se había querido bañar para ir a la iglesia, por lo que se quedó al cuidado de su abuelo de 85 años.



La madre estaba en el parque con la pequeña vestida de indita, cuando un amigo de la familia llegó a avisarle que su hijo estaba colgado de un árbol en el patio de su casa.



La mujer se regresó, encontrando a su hijo con una soga atada al cuello, ya sin vida.



La madre del menor supone que el pequeño tomó la fatal decisión enojado porque no lo llevaron a la iglesia. El niño sabía hacer nudos porque su abuelo lo había enseñado.



Servicios Periciales y Agente de la Ministerial de Boca del Río realizó el levantamiento del cadáver del menor, ordenando el traslado del cuerpo al Forense.