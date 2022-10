En Tlalnelhuayocan, daño patrimonial de 2021 asciende a casi 5 mdp: ORFIS

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) detectó en la Cuenta Pública del 2021 del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, un presunto daño patrimonial por 4 millones 919 mil 176.28 pesos.La auditora del ORFIS, Delia González Cobos, observó irregularidades a las y los ex servidores públicos responsables, mismo que contaban con un plazo de 15 días hábiles, para solventar las inconsistencias notificadas en dicho pliego.Cabe destacar que en la Cuenta Pública 2021 se detectó un presunto daño patrimonial por un monto de 106 mil 913 pesos, en los recursos que recibió por parte del Instituto Nacional de las Mujeres (INM), mismos que se tenían que aplicar en el programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.En las erogaciones de actividades y servicios del Instituto Municipal de las Mujeres, no mostraron el contrato de prestación de servicios, ni evidencia de los trabajos realizados:Asimismo, en el rubro de “Servicios Personales”, durante la segunda quincena de diciembre de 2021 no cumplió con la obligación de expedir y entregar comprobantes fiscales digitales, a las personas que recibieron pagos por los conceptos de ingresos por sueldos y salarios, por un monto de 44 mil 250 pesos.De igual forma, no se exhibieron los contratos, ni los instrumentos de control mediante bitácoras y reportes fotográficos por el concepto de “renta de maquinaria pesada, camión de volteo y suministro de agua por medio de pipas”, mismo que presenta un daño patrimonial por un $1, 643, 360.00 (Un millón seiscientos cuarenta y tres mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N)Cabe destacar que en este periodo encabezaba la administración el exalcalde priista David Ángeles Aguirre, por lo que ahora tendrá que responder ante estas inconsistencias encontradas por el Órgano Fiscalizador.