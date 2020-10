En Torre Pediátrica falla la atención a niños con cáncer, reitera Oncólogo

Luego de denunciar la falta de medicamentos para niños con cáncer que están bajo tratamiento en la Torre Pediátrica de Veracruz,Desmintiendo al secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, quien presumió la atención a pacientes con cáncer de la Torre Pediátrica de Veracruz, el oncólogo Sergio Miguel Gómez Dorantes exhibió públicamente que no sólo faltan medicamentos, sino también equipo.El pasado viernes, el médico denunció por redes sociales que por el desabasto de fármacos han muerto pacientes con cáncer en este nosocomio, además de que hay por lo menos 6 que no han recibido quimioterapia por la misma situación.Tras estas declaraciones, el Secretario de Salud rechazó que se dejara de atender a pacientes oncológicos y ya buscan opciones para erradicar el desabasto, aclarando que es un problema nacional.Por su parte, el oncólogo respondió que no se trata sólo del desabasto, sino de la falta de insumos de otro tipo y máquinas especializadas, como la de resonancia magnética, que son necesarias para dar seguimiento a los casos oncológicos.“De las cosas que me sorprendió de las declaraciones del doctor Ramos Alor es que dice que se siguen atendiendo pacientes, entonces, ¿se podrán ya pagar los inmunofenotipos que tengo pendientes? ¿Podré mandar a hacer las resonancias magnéticas de las niñas con tumores de sistema nervioso central que todavía no sé como esté su cabeza? ¿Podré mandar a hacer la resonancia magnética de la niña que tiene un sarcoma en la nariz?", cuestionó.Respecto de la presunta falta de medicamentos oncológicos en el país, Gómez Dorantes informó que tras el video que publicó en redes sociales lo contactó una empresa farmacéutica para ofrecerle medicinas a precio competitivo."Me sorprende la declaración del doctor Ramos Alor donde dice que la falta de medicamentos en México es por culpa de la industria farmacéutica. Ok, puede ser que en la industria farmacéutica sean unos desgraciados, lo que no entiendo es que uno de los medicamentos que hacen falta es el L'Asparaginasa y ayer me hablaron de Sanfer y me ofrecieron toda la L'Asparginasa que yo quiero y la ofrecieron a un precio muy competitivo, mil 100 pesos el ámpula", dijo.Por otra parte, Gómez Dorantes informó que junto a la asociación civil "Nariz Roja" iniciaron una campaña para juntar recursos y donar medicamento a los pequeños.Mediante un video en redes sociales, informó que todo el dinero donado del 4 al 10 de octubre se usará para comprar quimioterapias.El galeno puntualizó que las donaciones se harán al número de cuenta BBVA 0110098078 CLABE 021320001100980784 bajo la razón social Campeones de la Vida NR AC.Además de esta fundación, Gómez Dorantes mencionó que ciudadanos de forma voluntaria también se han sumado a donar la misma cantidad que se logre recaudar mediante esta campaña."Quiero agradecer a Nariz Roja y al doctor Sergio Gallegos Castornea que nos están echando la mano para conseguir medicamentos de quimioterapia y que hayan hecho la campaña Un Milagro para Veracruz", dijo.El médico también agradeció a la población por sumarse a esta causa y mencionó que seguirán luchando por ayudar a los niños con cáncer mediante la gestión y compra independiente de medicamentos oncológicos.