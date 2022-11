En turismo, crecimiento de Veracruz es “impresionante”

La reactivación turística en Veracruz, sin restricciones para la realización de actividades y eventos masivos a partir de las vacaciones de Semana Santa, provocarán que el 2022 cierre con una recaudación de recursos por el orden de los 18 mil millones de pesos en este rubro, lo que se traduce en el doble de lo que se generó en 2019, el último año previo a la pandemia de COVID-19.Así lo estimó el secretario de Turismo, Iván Martínez Olvera, en entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, con motivo del Cuarto Informe de labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, destacando el avance que ha tenido Veracruz en la captación de visitantes nacionales, con 12 millones frente a otras entidades federativas.“Vamos con muy buenos números, números impresionantes. En el 2019, tuvimos 9 mil millones de derrama económica y este año esperamos cerrar con el doble, con prácticamente más de 18 mil millones de derrama económica y alrededor de 12 millones de visitantes y turistas. Esto nos lleva posicionarnos en un muy buen lugar a nivel nacional y un crecimiento significativo para el turismo en el Estado”, resaltó.Martínez Olvera detalló que en Semana Santa el crecimiento turístico fue de alrededor de 50 y 52 por ciento, tanto en visitantes como en derrama económica, y posteriormente, durante el Salsa Fest, con más de 350 mil asistentes, rompiendo todos los récords para para eventos masivos en el Estado.Lo mismo ocurrió con Costa Esmeralda Fest, que pasó de 12 mil visitantes, de la anterior edición, a 58 mil visitantes en la última, gracias a que pasó de ser un festival de música a conjugar diferentes atractivos de toda esa región playera.“Veracruz es un estado muy rico, donde tenemos festividades prácticamente todos los días, tenemos eventos masivos por semana, tenemos eventos muy, muy grandes y muy reconocidos a nivel nacional e internacional prácticamente cada mes y eso nos lleva a un crecimiento importante, destacado que en el periodo vacacional tuvimos un incremento del 254 % con referencia al 2019”, presumió.El titular de la SECTUR aseguró que este sector genera derrama económica no sólo para el gran empresario, sino también para las pequeñas y medianas empresas y la sociedad en general, porque en automático se genera un circulante que permite tener algún beneficio económico de manera inmediata.“Generando con esto una mayor empatía social y un mejor beneficio para toda la sociedad. Se están superando por muchísimo los objetivos planteados para el 2022, de una manera eran inciertos, porque nunca pues nos había tocado una pandemia de este tipo. Hemos ido desarrollando y creciendo en diferentes sectores, en diferentes segmentos, con diferentes experiencias”, expuso.En ese sentido, explicó que desde hace meses comenzaron la estrategia de diversificar los productos turísticos para ofrecerle a los visitantes, con actividades especializadas para todos los gustos.“Ocupábamos el séptimo lugar a nivel nacional en captación de turistas nacionales y ahorita ocupamos el cuarto lugar en captación de turistas. Es destacable que el Estado de Veracruz es el segundo lugar a nivel nacional en número de habitaciones. Somos un estado pujante, creciente”, reafirmó.El integrante del Gabinete de Cuitláhuac García Jiménez aseveró que para 2023 seguirá la diversificación turística, apostándole a los segmentos de bodas, congresos y convenciones, negocios, religioso, aventura y esparcimiento.“Estamos enfocándonos en que cada uno de esos segmentos se puede especializar. Ya no promovemos uno o dos destinos de playa. Ahora promovemos nuestras 20 playas activas, nuestros 129 destinos de playa, los promovemos y eso nos da una captación de turismo más amplia. Especializarnos en cada uno de esos segmentos nos ha permitido tener mayor ocupación, así es que el siguiente año trabajaremos muy fuerte por todos los segmentos del turismo en el Estado”, comentó.Iván Martínez dijo que este año trabajaron con un presupuesto de 120 millones de pesos, y apuntó que con el apoyo de otras dependencias llevaron a cabo actividades en materia turística, lo que permitió que se desarrollaran sin contratiempos, en pro de mostrar las bellezas y atractivos que tiene la Entidad.“Insisto, el crecimiento ha sido significativo, ha sido muy importante, tenemos ya un nombre nuevamente destacado en el país (…) somos el segundo lugar en capacitación a nivel nacional, cuando éramos el último, tenemos ya participación directamente con la Secretaría de Turismo federal, tenemos ya voz y voto a nivel nacional con todos los secretarios de Turismo; realmente, el crecimiento de Veracruz, el posicionamiento del Estado, de la marca turística ha ido creciendo y seguirá creciendo”, auguró.El servidor público destacó además los convenios con diferentes agencias de viajes que conjugan a mil 200 operadores turísticos entre todos los Estados del Golfo al Pacífico para promover los productos turísticos; y adicionalmente con operadoras de viajes en Estados Unidos, en donde una de ellas congrega a 750 agencias.“Tenemos convenios con diferentes entes de gobierno, tanto del Estado como municipales y entes educativos, siempre todo este tipo de convenios y relaciones nos traen beneficios al turismo. Participamos de manera activa con la SECTUR federal, con la Asociación de Secretarios de Turismo (ASETUR), y eso nos trae mayores beneficios. Cuando trabajamos de manera activa, cuando tenemos participación y sumamos esfuerzos, siempre beneficia al Estado”, dijo.Manifestó una vez más que el reto para el próximo año es mantener estos indicadores turísticos y seguir creciendo y posicionando a Veracruz de manera permanente en la mente de los futuros visitantes y turistas.“La promoción turística la hacemos todos trabajamos todos en equipo, todos en conjunto y si la ciudadanía, el sector empresarial y el área de Gobierno seguimos trabajando a favor de Veracruz, no será un reto, sino que será algo muy positivo para Veracruz”, ahondó.El Secretario resaltó que con el galardón “Mi Veracruz”, compuesto por nueva categorías y 23 estatuillas, se premia a lo mejor de la hostelería en el Estado, lo mejor del sector restaurantero, operadores turísticos, guías de turistas e incluso a estudiantes que generan ideas innovadoras a favor del turismo.“También entregamos el galardón turístico Premio al Mérito Veracruzano en Gastronomía, este premio es una estatuilla y una medalla que reconoce el Gobierno del Estado por el esfuerzo a todos los actores que impulsan el turismo en nuestro Estado”, enumeró.Para el 2023, consideró que se seguirán impulsando los eventos “ancla” que se han ido posicionando en diferentes regiones y que han ido creciendo, lo que generará mayor arribo de visitantes.“Para el Salsa Fest ya estamos pensando en la cartelera, en todos los artistas estelares que nos acompañan, siempre hay una competencia por participar en este gran festival y pidiéndole asesoría al gobernador que él sí es experto en el tema”, expuso al no descartar que entre los exponentes de este ritmo musical que pudieran participar esté Marc Anthony.“Puede ser una buena sorpresa, una grata sorpresa para este año. Vamos a esperar el momento, no podemos decir nombres porque obviamente son temas de contratación, pero en una de esas puede haber una sorpresa, no se descarta”, precisó y dijo que en los dos años que le restan al Gobierno de García Jiménez es seguir trabajando por Veracruz y sentirse orgullosos de los atractivos que tiene para ofrecer a los visitantes.