En Tuxpan desaparecieron paquetes electorales de 7 casillas

Dentro de la sesión de la Junta Local del INE, se reportó que en el municipio de Tuxpan, en 7 casillas electorales no llegaron ni los funcionarios de casilla, ni la paquetería electoral.



Además en otras 10 se reporta que a los ciudadanos únicamente les entregaron las boletas para votar por diputado federal y diputado local, pero no la de presidencia municipal.



Ante esto, el representante de Movimiento Ciudadano pidió al INE una pronta intervención, porque no se puede permitir que se extravíen los paquetes electorales.



En el municipio de Veracruz, en la colonia Playa Linda, reportan que aparecen boletas con la leyenda “senadores”, en lugar de diputados federales.



La representante de Fuerza por México, denunció que en el distrito de Zongolica no permitieron el ingreso a ninguno de sus representantes de casilla, porque no aparecen registrados ante las mesas directivas.