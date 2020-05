En Tuxpan, piden a CFE cumplir promesa de no cobrar consumo extra durante contingencia

Buenas tardes:



Me dirijo a ustedes para solicitar su apoyo en la denuncia por parte de algunos vecinos y yo, ya que en estos días llegaron nuestros recibos de CFE y lamentablemente las tarifas, en general, subieron demasiado.



Estoy hablando del municipio de Tuxpan, en la colonia Las Lomas, donde los vecinos nos hemos ido a quejar a las oficinas de CFE pero ha sido en vano, como de costumbre. La respuesta de ellos es siempre la misma: “Eso es lo que consumieron, eso es lo que se tiene que pagar”.



En mi caso, regularmente el recibo llega entre $400 y $600 pero el recibo actual llegó de $1,857.



Se había mencionado que la CFE no aumentaría las tarifas, ni cobraría el consumo extra de luz durante la pandemia y eso no se ve reflejado en los recibos de luz.