En último día, todos los que hagan fila por reemplacamiento serán atendidos

El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, expuso que, este jueves 30 de junio, fecha en que vence el plazo para aprovechar los beneficios fiscales del programa de reordenamiento vehicular, se atenderá hasta el último usuario que se encuentre en fila; por lo que quienes hagan el trámite del reemplacamiento y el pago correspondiente, pueden hacer el cambio físico de las láminas en las siguientes semanas.Durante entrevista, el funcionario estatal explicó que no es necesario acudir a los módulos instalados y realizar el canje de las identificaciones de las unidades automotoras en ese momento, sino adherirse al decreto emitido por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y aprovechar las facilidades otorgadas en este sentido."No tiene que hacerse el cambio físico hasta el día de hoy, enfatizar, son nada más los beneficios fiscales, es decir, para aquellos que están al corriente van a tener la placa gratis y aquellos que tengan algún adeudo, la condonación de las tenencias, multas y recargos con la compra de la placa y teniendo respectivamente la verificación vehicular".Lima Franco reafirmó que los contribuyentes tendrán las siguientes semanas para hacer el cambio físico de las placas, por lo que invitó a los que todavía no se han sumado al programa, aprovechar las últimas horas para generar su hoja en la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) y realizar el pago que corresponda.Asimismo, indicó que en los últimos días los empleados de la SEFIPLAN, a cargo de los módulos, han estado trabajando hasta altas horas de la noche para atender a todos los ciudadanos que se hayan formado para hacer el trámite."La gente de las oficinas está trabajando hasta que se vaya el último contribuyente, hay oficinas que han cerrado a las 9 o 10 de la noche, entonces la instrucción es que trabajen hasta que ya no haya contribuyentes", dijo.Si bien dijo que se había ampliado el horario hasta las 18:00 horas, la gran afluencia de contribuyentes ha hecho que se extienda hasta más tarde.El Secretario de Finanzas expresó que, al día de hoy, faltan de reemplacar 250 mil unidades en el Estado.