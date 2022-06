En un año, servicios de salud en México serán gratis, asegura AMLO

Al manifestar que no se puede ir del gobierno sin cumplir con esa promesa, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que un año la atención médica y los medicamentos se otorgarán de manera gratuita y universal en el Sector Salud.En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional y al ser cuestionado por qué los usuarios siguen pagando cuotas por estos servicios, López Obrador reconoció que estos cobros siguen, pues no es “nada sencillo, más cuando se viene de un régimen corrupto”.“Es el derecho a la salud; nada es sencillo, más cuando se viene de un régimen corrupto, no me puedo ir del Gobierno -no quiere decir que me vaya a quedar-, yo considero que a más tardar en un año ya no me vas a poder decir eso”, expresó.“Hoy se sigue cobrando”, se le señaló en el salón Tesorería.“Sí, sí lo creo, en un año, no, para atención médica y medicamentos gratuitos, todo”, contestó.El Presidente López Obrador detalló que actualmente hay un 90% de abasto de medicamentos en los hospitales y clínicas del país; sin embargo, reconoció que el derecho a la salud, consagrado en el artículo 4 de la Constitución, es “letra muerta”.“Derecho a la salud, consagrado en la Constitución, es letra muerta”, dijo.Aseguró que independientemente de que haya derechohabientes del ISSSTE e IMSS, se garantizará el acceso gratuito y universal a los servicios de salud."Ya tenemos 90% de abasto de medicamentos pero cuando llegamos no había ni la mitad, lo que había era una gran corrupción en la compra de medicamentos, por eso se lanzaron muy fuerte pero ya no pudieron los corruptos y vaya que estuvo dura la lanzada pero somos muy perseverantes”, declaró.“Ya tenemos ese compromiso muy claro: la atención médica para todos, independientemente de si tienes ISSSTE, que si tiene Seguro, no, es universal. Esto es Estado de bienestar, el derecho a la salud, que además está consagrado en la Constitución, en el artículo 4 pero es letra muerta, como muchas otras cosas que están en la Constitución, que son enunciados, principios pero que en la realidad no se lleva a cabo”, agregó.