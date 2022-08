En un mes iniciaría prueba piloto del Sistema de Alerta Temprana, en Xalapa

La directora General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz (DIF Estatal), Rebeca Quintanar Barceló, estimó que en un mes podría iniciar la fase prueba del Sistema de Alerta Temprana (SIAT) en Xalapa, recientemente anunciado por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para atender la violencia de género y familiar en los 212 municipios de la Entidad."El municipio de Xalapa va a ser la fase prueba, dado que es uno de los municipios más grandes del Estado y vamos a atender a los municipios cercanos como Coatepec, Xico, San Andrés Tlanelhuayocan, Emiliano Zapata (...) Aproximadamente en un mes vamos a arrancar con la fase de prueba", expuso tras una reunión con el Alcalde Ricardo Ahued Bardahuil en el Palacio Municipal.Detalló que esta acción buscará atender además de la violencia infantil y adolescente, se atenderá a la que sufre cualquier integrante de una familia, llámese papás, abuelos, tíos, entre otros."Es un programa muy loable, queremos como su nombre lo dice, implementar la alerta temprana, no vamos a quitar lo que es el maltrato a las mujeres. El Instituto de las Mujeres vamos a trabajar en conjunto con las dependencias del Gobierno del Estado, tenemos 15 que vamos a participar y trabajar en equipo", destacó Quintanar Barceló.Al reiterar que las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que integran las familias tendrán todo el apoyo del DIF Estatal, quién es el ente encargado de operar el SIAT."Y vamos a trabajar con los 212 municipios, a través del Instituto de la Mujer, de la Procuraduría (del Menor), de los SIPINNA, del Alcalde de cada municipio (...) Vamos a atender las denuncias que nos hagan -las víctimas- y pues tal vez el vecino, el hermano, el tío, que algunas veces no quieren hacerlas por represalias, por miedo a no verse involucrados", puntualizó la funcionaria.Detalló que las denuncias se manejarán a través de tres vías: llamada telefónica al número 070, de manera presencial y a través de un buzón de queja en cada municipio."La plataforma que vamos a manejar es muy amigable, las que nos llegan a través de estas tres vías se suben a un sistema y ya se canalizan al área correspondiente. La queja que más hemos recibido es maltrato hacia todos los integrantes de la familia porque también hay maltrato para el papá, para el abuelito", indicó.Finalmente, Rebeca Quintanar Barceló mencionó que con esta herramienta se podrán obtener datos para ver cómo está la problemática de la violencia familiar en Xalapa, apuntando que las estadísticas o diagnósticos al respecto los maneja la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).