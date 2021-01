En una década, región Orizaba ha perdido 60 empresas madereras

Debido a que en los últimos 10 años han cerrado alrededor de 60 madereras en la zona, la Cámara Nacional de la Industria Maderera en Veracruz trasladó sus oficinas a Xalapa, indicó Juan Vega Hernández, presidente de la CANACINTRA en Orizaba.



Señaló que cerca de la capital del Estado hay varias empresas de ese giro, mientras que en esta región sólo quedan dos madererías formales.



Mencionó que desde hace diez años este tipo de negocios comenzó a desaparecer y hoy en día sólo quedan dos, lo cual ha repercutido en la pérdida de empleos.



Agregó que actualmente la actividad se encuentra repuntando en términos comerciales, aunque el año pasado, durante la pandemia, estuvo muy restringida para la actividad formal, no así en lo informal, aunque no se tienen datos concretos de esto.



El presidente de la Canacintra en Orizaba y agremiado de la Canaim reconoció que hoy persiste la incertidumbre, pues se esperaba un mejor año, pero el panorama de la pandemia no permite tener buenas expectativas.



Agregó que hoy en día este sector trabaja principalmente con maderas de importación y aún así no hay abasto, ya que en el 2020 varios mercados cerraron por la misma situación de la pandemia, lo que les afecta porque no se han podido surtir algunos artículos que piden los clientes.