En unidad y organizada, la contienda interna de MORENA en Veracruz: Esteban Ramírez

El delegado estatal en funciones de presidente de MORENA, Esteban Ramírez Zepeta, afirmó que el movimiento llega unido y organizado al proceso interno para renovar su dirigencia en Veracruz.Al confirmar que este sábado se registró para contender, afirmó que la contienda interna no estará difícil, añadiendo que más que un partido, MORENA es un movimiento que es del pueblo y le abre las puertas a todos. Aunque reconoció que hay opiniones diversas al interior."El pueblo cuida de este movimiento, nosotros llegamos a este proceso unidos, organizados y seguimos en esa misma dinámica. Claro que hay opiniones diversas, nuestra propia conformación está hecha de muchos sectores de la sociedad", manifestó a su llegada al evento de celebración de los cuatro años del triunfo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Añadió que cada uno de los militantes tiene distintas formas de mirar al partido, cuyas maneras dijo respetarlas y también la decisión que tengan de contender el proceso de renovación del comité directivo estatal.Ramírez Zepeta acotó que la elección se hará de manera diferente debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene un padrón oficial de MORENA, abriéndose el proceso a que los militantes se registren para votar hasta el 30 de julio, un día antes de la jornada.A su decir, esto no da suspicacia porque al ser un partido del pueblo no se deja a nadie fuera, sino que todos los que deseen se pueden registrar."Como partido confiamos en la buena voluntad de la sociedad, del ciudadano. Tienen hasta el 30 para que entreguen su registro de afiliación, ratificación, anexando la copia de su credencial de elector, los que van a participar como consejeros o congresistas nacionales tienen hasta el 15 de julio para registrarse", recordó.Al aseverar que MORENA es Andrés Manuel López Obrador y viceversa, contando con 32 millones de simpatizantes en todo el país, Esteban Ramírez mencionó que toda contienda electoral tiene riesgo de impugnación."Si un ciudadano está inconforme tiene derecho de impugnar", reiteró al tiempo que adicionó que el procedimiento de elección lo determinaron las Comisiones Nacional de Honestidad y Justicia y la Nacional de Elecciones, no la dirigencia en funciones en el Estado."Siendo un miembro fundador o uno que apenas se está integrando, tiene la oportunidad de participar. Habrá piso parejo, nosotros vamos a seguir trabajando para ellos, afortunadamente hay mucho apoyo de compañeros y nosotros vamos a seguir trabajando para no quedarles mal", aseveró.Además expresó que no busca imponerse para seguir dirigiendo al movimiento en Veracruz, por lo que si en la contienda los resultados no le favorecen, seguirá trabajando por éste desde su militancia."Si la militancia decide que yo voy a estar, voy a estar ya como presidente, porque ahorita soy delegado en funciones, fui designado, no fui elegido. Yo voy a seguir desde cualquier trinchera, esté o no esté en la dirigencia", puntualizó.Además, destacó que a cuatro años de haber logrado el triunfo a nivel federal y estatal, en Veracruz sigue avanzando la transformación de la mano de la sociedad en general, con todos los sectores."Se está haciendo todo porque se cumplan todas las propuestas que se hicieron en el 2017, 2018 y además. Veracruz es un Estado muy importante para la transformación en el país. En las pasadas elecciones los veracruzanos le volvieron a dar la confianza a este movimiento con casi cien municipios, la mayoría de las diputaciones locales, 26 de 30, 18 diputaciones federales de 20", presumió.