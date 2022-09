En Veracruz, algunos padres golpean a sus hijos hasta mandarlos al hospital

Debido a que hay casos de niños y adolescentes que son maltratados por sus propios padres, al grado de que las agresiones los envían al hospital, la Comisión de Derechos de la Niñez y la Familia del Congreso del Estado presentó una iniciativa sobre la crianza positiva, informó la presidenta de dicha Comisión, la diputada local Ana Miriam Ferráez Centeno.Explicó que según estudios y análisis después de la pandemia revelaron que los niños en sus hogares no se sienten seguros."Tenemos que seguir trabajando y hemos presentado la iniciativa sobre la crianza positiva, para que no haya un castigo humillante para los niños, pues muchos de nosotros nos pasó que nos dieron una patada o jalón de orejas, pero creo que hay infantes que no sólo reciben eso sino que los mandan al hospital y esa es la preocupación".Aseguró que también trabajan para erradicar el trabajo infantil porque está prohibido."No debe ocurrir y cada vez estamos trabajando más y modificando las leyes. En la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes en coordinación con derechos humanos para que los infantes no anden en la calle trabajando, porque corren el peligro de perder la vida y dejan de vivir una infancia feliz".Insistió que desde el Congreso de busca la manera de que los menores de edad en Veracruz vivan sin violencia."Estamos por presentar una iniciativa para modificar el nombre de la comisión, porque hoy se llama Comisión Permanente de los Derechos de la Niñez y la Familia y se le añadirá el nombre de adolescencia de 12 a 17 años".En este sentido se le cuestionó si con sólo cambiar el nombre, podría cambiar algo, o que los alcaldes no sean omisos ante esta situación, a lo que respondió nada más:"Esto ampliaría las competencias de la presidenta y comisión en general porque permite atender la juventud y adolescencia".