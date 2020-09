En Veracruz-Boca del Río, COVID-19 va a la baja pero no ha desaparecido

Médicos de Veracruz piden a la población no relajar las medidas de protección sanitaria para evitar rebrotes de COVID-19.



Esto, debido a que el estado de Veracruz pasó a color amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico federal, aunque los municipios de Veracruz y Boca del Río se encuentran en rojo y naranja, respectivamente, en la semaforización estatal.



El oncólogo pediatra del Hospital Regional de Veracruz, Sergio Gómez Dorantes, señaló que aunque esto parece alentador, no significa que la pandemia esté controlada pues en caso de bajar la guardia podría darse una nueva ola de contagios.



“Yo invito a las personas a no relajar las medidas, porque si lo hacemos y empezamos a salir al tropel, se va a generar una segunda ola. Sí se está aplanando la curva pero no quiere decir que haya desaparecido la infección. (...) La invitación de la ciencia es a usar cubrebocas, a guardar la sana distancia, a proteger ojos, nariz y boca, a lavarse continuamente las manos”, dijo.



El médico señaló que en las últimas semanas disminuyeron las hospitalizaciones por Coronavirus en el Hospital Regional, aunque esto también puede deberse a que muchos pacientes se resisten a acudir a una clínica para atender su cuadro sintomático.



El municipio de Veracruz es donde más muertes por COVID-19 se han dado en la entidad y actualmente los casos van a la baja. Ante esta situación, comenzaron a abrir cines, bares y museos.