En Veracruz-Boca, quejas contra CFE por cobros excesivos en consumo de luz

Habitantes de la conurbación Veracruz-Boca del Río denunciaron cobros excesivos por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y lamentaron la falta de empatía por parte de esta empresa ante la crisis financiera que se vive por la falta de empleo ante el COVID-19.



Al respecto, Ana, quien vive en el Fraccionamiento Hípico en Boca del Río, detalló que este bimestre, su recibo de energía eléctrica llegó casi al triple de lo que habitualmente paga.



"Mi recibo llegó de más de 4 mil 300 pesos, es casi el triple del bimestre pasado que pagué mil 500 pesos (...) sería necesario que la CFE revise que está haciendo porque son muchos los casos que conozco, a mis vecinos igual les llegó mucho más caro (...) no sé si trata de un aumento en el costo de este servicio que se supone eso no iba a ocurrir o si se trata de algún error en las mediciones pero mientras tanto, pues tengo que pagar porque si no, me cortan la energía", expuso.



Por su parte, Elizabeth Zúñiga, quien vive en la zona centro de Veracruz, mencionó que también le llegó el recibo de energía por el doble de lo que usualmente pagaba, sin siquiera haber realizado un gasto mayor en el consumo de este servicio.



"La CFE no está poniendo nada de su parte para apoyar a la población con la contingencia, a pesar de que nos han recortado los salarios, de que mucha gente ha sido despedida, que mucha gente no está trabajando, a pesar de esto no hay consideración ni empatía con la población. Están llegando el doble los costos de los recibos (...) usualmente pagamos entre 400 y 500 pesos y ahorita llegó de casi mil pesos", señaló.



Mientras que Rosa Hernández, quien habita en el Centro Histórico, señaló que igual casi se le triplicó el costo de este servicio, pese a que ha intentado ahorrar en el uso de la energía eléctrica.



"Es un abuso, es un atropello lo que están haciendo. Es clavarle la última puntilla al toro. Usualmente pago 2 mil pesos y me llegó de 5 mil pesos (...) la gente que trabaja en el Gobierno pues cobra religiosamente cada quincena pero uno que ahorita no puede trabajar por la pandemia, ¿cómo le hace?", señaló.



Por ello, los ciudadanos insistieron en que esta empresa debería ser más empática con la población y brindar facilidades de pago o algún descuento, porque advierten que no es posible pagar este servicio al no tener trabajo derivado de la pandemia.