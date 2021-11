En Veracruz, cada vez más emprendedores, más inversiones y mejor economía

El secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Enrique Nachón García, afirmó que ni la pandemia de COVID-19 ni las afectaciones que dejó el huracán Grace en Veracruz frenaron el crecimiento de la economía del Estado, que aumento 16% con respecto al 2020.Reconoció que la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus y la inclemencias del tiempo, obligaron a adaptarse a nuevos retos, pero ello no impidió que el sector secundario, que comprende a la industria, despuntara en 2021.“Los índices y los indicadores que tenemos de crecimiento de ITAEE, que es un como se mide la economía en el Estado, han sido favorables, respecto al año pasado, crecimos 16% y el mayor crecimiento lo tuvimos en el sector secundario, es decir el sector industrial”, destacó.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, reiteró que eso demuestra que se está generando economía en el sector empresarial, lo que indica que se va por buen rumbo.“La indicación que nos ha dado el gobernador Cuitláhuac García Jiménez es estar cerca de los empresarios, estar cerca de los emprendedores, apoyarlos y ésa es la gran tarea que tenemos”, dijo Nachón García.Además, aseguró que el desarrollo económico es una inversión estratégica en cada una de las regiones del Estado porque beneficia a la población y trae progreso, por eso se ha hecho con mucha planeación para que en cada una de las diez regiones se genere.“Que haya inversiones tractoras que generen cadenas productivas y que permitan el beneficio en los bolsillos de todos los veracruzanos, pero que al mismo tiempo traigan un desarrollo, una realidad de la forma de vivir de cada uno de los veracruzanos”, dijo.Al afirmar que en el desarrollo económico no se puede estar “jugando ni cambiando ni darle vueltas al timón, si no sabes a dónde vas”, el funcionario estatal aseveró que se tienen que fortalecer los programas que han sido exitosos.“El año pasado con la pandemia, que estuvimos apoyando a micro y pequeños empresarios y a gente que perdió su empleo y que emprendieron y que hicieron pequeñas empresas, ahora ya se formalizaron y lo que fortalecimos como mercados internos, mercados locales, el año pasado hoy es una realidad”, dijo.En ese sentido, aseveró que en la Entidad creció el emprendedurismo en la economía local y la nueva fase de apoyos para esos pequeños empresarios es el registro de la marca de sus productos, la emisión de sus códigos de marca y de barras, y de su tabla nutrimental.“Y estamos teniendo un enlace constante y permanente con empresas importantes que a través de sus anaqueles, los productos certificados hechos en Veracruz, se estén comercializando no nada más en los mercados municipales o estatales, sino en anaqueles a nivel nacional o internacional”, puntualizó.Y es que, muchas personas que perdieron su empleo, emprendieron y lo que hacían para consumo personal lo empezaron a perfeccionar con su marca y hoy lo venden y viven de eso.“Se están formalizando en la economía a través de una microempresa y eso nos da mucho gusto apoyar a este tipo de empresarios”, dijo.Después de indicar que la pandemia le pegó a la economía estatal, provocando que se cerraran empresas, aunque también favoreciendo a la apertura de otras, Enrique Nachón reiteró que la atracción de inversiones que está viendo el estado de Veracruz gracias al proyecto estratégico del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, es muy importante.En la plática, explicó que el mercado de exportaciones del estado de Veracruz se circunscribía al Este de Estados Unidos y al mercado europeo, pero hoy a través del proyecto del Istmo de Tehuantepec y la firma de convenios que tiene México con otros países, se hace “muy atractivo” exportar hacia el Pacífico que era algo que no se acostumbraba.“Han llegado inversiones muy importantes, Hace unos días comentar al señor Gobernador de la resolución del problema que tuvo PEMEX con Braskem-Idesa y una inversión de más de 8 mil millones de pesos. También en el Foro Nacional e Internacional de Energías se anunció la inversión del nuevo gasoducto subterráneo de Tuxpan a Coatzacoalcos, de más de mil 500 millones de dólares”, dijo.Añadió que otro anuncio muy importante fue el hecho por Grupo Cicsa, quien fortalecerá la inversión que ya tenía en Coatzacoalcos; y expuso que además del proyecto estratégico entre este puerto y el de Salina Cruz, en Oaxaca, el cambio en la mejora regulatoria, que ordenó el titular del Ejecutivo, ayudará a que más empresas vengan a la Entidad.“Se implementó un programa que se llama Comisión de Fomento a la Inversión en donde todas las entidades regulatorias estamos apoyado y alineados para facilitar la atracción inversiones y que se implementen las empresas en nuestro Estado”, ahondó.Enrique Nachón García comentó que la SEDECOP se alineó a la estrategia federal de la Secretaría de Economía (SE), durante todo este año y que marcó cuatro ejes, siendo dos de éstos el fortalecimiento de los mercados locales y el fortalecimiento de las ventas de exportación“Con esto creamos programas de asesoría en mercados internacionales en exportación, en certificación, en calidad para los mercados a los que iban dirigido los productos veracruzanos”, aseguró.El funcionario estatal expuso que se necesita fortalecer la agroindustria que permita la exportación de productos terminados industriales, aunque indicó que los productos primarios ya se están exportando a muchos lados.“El sector de la industria de energía en nuestro estado somos el motor energético del país, debemos de seguir siéndolo fortaleciendo las cadenas productivas que está industria genera y sobretodo facilitar a través de la mejora regulatoria, la inversión de inversión extranjera directa”, refrendó.El secretario de Desarrollo Económico asentó que ya son más de 200 empresas las que tienen la marca “Hecho en Veracruz” y más de 500 productos que se comercializan bajo este sello.“Parte de nuestra fortaleza es nuestra identidad, si nosotros nos sacamos a flote nuestra cultura, nuestro orgullo de los productos que están hechos con manos veracruzanas y nuestro origen, pues estaríamos perdidos, somos un Estado realmente con gran riqueza y fortaleza que la estamos aprovechando con la marca Hecho en Veracruz”, mencionó.A su decir, la tienda “Hecho en Veracruz” ahora permite llegar a todo el país y en este año se dieron tres compras internacionales “muy buenas”, hacia Estados Unidos, Bélgica y Holanda.“Dentro del programa que nosotros tenemos de vinculación pública-privada, hacemos negociaciones y pláticas con los distintos embajadores de todo el mundo que están en nuestro país y ahí identificamos la necesidad de productos y las oportunidades de negocios”, manifestó.Dijo que a los representantes de otras naciones les muestran los productos que se tienen en Veracruz, la especialidades y la calidad de estos, generando que se abran mercados muy importantes.“Con el proyecto del Istmo de Tehuantepec, el mercado asiático que no lo teníamos tan identificado, ahora estamos ayudando a muchos productores, por ejemplo, con la necesidad de la certificación Halal para el mundo asiático que se requiere, estamos incursionando en ese producto”, acotó.Al confesar que se siente muy orgulloso de contribuir al desarrollo de Veracruz desde el Gabinete de Cuitlahuac García Jiménez, apuntó que son “muy ambiciosos”, por lo que aunque se hayan cumplido los objetivos, se busca cumplir muchos más.“Queremos cumplir mucho más, queremos hacer mucho más, ésa es la instrucción que nos ha dado el Gobernador, en llegar a todos los empresarios, a todos los emprendedores, a todos los artesanos, a todos los pequeños productores, a medida que vayamos haciendo más compleja nuestra economía, que se industrialice nuestra economía es cómo vamos a a fortalecer el ingreso de muchos veracruzanos”, precisó una vez más.Al respecto, agregó que se debe empezar a poner parques industriales especializados en fortalecer los sectores industrial, petroquímico y minero, porque ya la naturaleza, reseñó, premió a la Entidad con estas riquezas.“Tenemos que tenerla muy bien reglamentada, muy bien operada, pero ahí es en la parte en donde se podría fortalecer mucho más la economía de nuestro Estado”, mencionó.Asimismo, planteó que el reto para el 2022 es no perder el rumbo que se tiene.Quitarnos la tentación de que se prenda un foco y querer ir a donde el foco en el espejito nos llamen, tenemos muy bien trazada la estratega económica del Estado y no debemos de salirnos”, enfatizó de nueva cuenta.Finalmente, el funcionario estatal reiteró que con los cuatro ejes que se tienen, la fortaleza de los sectores energéticos y petroquímico, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, el tema macroeconómico, de economías locales y de mercado internacional; y la asesoría a todos los micro y pequeños empresarios se podrán crear cadenas productivas para inversiones estratégicas y empresas tractoras de la economía.