En Veracruz, cada vez más familias tienen una vivienda digna

Las 6 mil acciones emprendidas en este 2021 por el Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA) implicaron que 24 mil personas en el Estado superaran su carencia en el acceso a una casa digna.Al destacar lo anterior, su gerente general, Hazael Flores Castro, detalló que la construcción de cuartos dormitorios permitió que el rezago habitacional en la Entidad disminuyera en casi 2%, conforme a los indicadores dados a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).“Nos hemos enfocado en brindar acciones de cuartos dormitorios, casi 6 mil acciones en los municipios más alejados del Estado, es decir, un cuarto dormitorio digno para la sana convivencia de las familias y estaríamos hablando que dentro del programa de espacios y calidad para la vivienda 24 mil veracruzanos han superado esta carencia”, expresó entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv.En general, destacó que en materia de vivienda en los tres años de la administración actual 127 mil veracruzanos han salido de condiciones de vulnerabilidad en sus viviendas, mismas que van desde contar con materiales precarios como cartón, lámina y madera hasta el hacinamiento, donde en muchas localidades rurales un sólo cuarto era ocupado por diez a 12 personas.Flores Castro resaltó que esto se debe a un esfuerzo coordinado con el Gobierno Federal y recordó que en el 2020 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), desarrolló un programa emergente particularmente en municipios del sureste.“Se llevaron a cabo 21 mil 800 acciones sumadas a las de INVIVIENDA, más las acciones del esfuerzo coordinado con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), tenemos estos magníficos resultados que 127 mil veracruzanos han salido de esa carencia”, reiteró al hablar de los logros consignados en el Tercer Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.El funcionario estatal cuestionó que por más de 30 años, derivado del modelo neoliberal en Veracruz, no se logró abatir este rezago de lugares dignos para vivir pero ahora se está llegando a todas las localidades alejadas de los centros urbanos.“Había un porcentaje de 16.9% hogares con carencias, según el CONEVAL descendió casi 2 puntos porcentuales, ahora el porcentaje es de 15%, es decir, avanzamos en solventación de esas carencias”, refrendó al tiempo que expresó que si bien la pandemia de COVID-19 implicó un momento criticó, ello no frenó las acciones de la dependencia a su cargo, que en el 2020 construyó 2 mil 800 cuartos dormitorios.El Gerente General explicó que desde el 2012, la CONAVI había aplicado una suspensión financiera a este instituto pero que gracias a la intervención del titular de Ejecutivo se logró superar con la firma de un convenio de pago.“La puntual gestión del Gobernador en este tema con la Procuraduría Fiscal de la Federación, con la CONAVI se hizo convenio de pago indudablemente porque fue un pasivo que recibimos pero que se llegó a muy buenos términos y eso es lo que nos ha permitido nuevamente que el estado de Veracruz tenga acceso a estos financiamientos federales”, mencionó.Pese a los avances que se han registrado, confesó que no se siente satisfecho, ya que se requiere eficientar aún más los procesos para que el presupuesto destinado en INVIVIENDA llegue a más veracruzanos.“Nosotros para el siguiente año habremos de trabajar de manera muy coordinada como ha venido haciendo con la CONAVI para poder llevar vivienda completa nueva a las familias que más lo necesitan en las zonas más alejadas”, dijo una vez más.Hazael Flores Castro enumeró que tras el paso del huracán Grace y los daños que dejó en la Capital del Estado, están trabajando con la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) en la construcción de muros de contención en las Unidades Habitacionales de Nuevo Xalapa y Xalapa 2000.Manifestó que con esos trabajos se brinda seguridad a las familias en su integridad física y en su patrimonio, detallando que el 2020 entregaron cinco muros; en el 2021 trabajan en nueve muros con el apoyo de la SIOP, cuatro que se entregarán este año y cinco más de mayor magnitud en zonas estratégicas de los edificios más afectados por los deslaves, se concluirán en el primer semestre de 2022.El funcionario estatal comentó que el reto para el próximo año será la regularización de lotes de interés social, ya que para poder desarrollar acciones de vivienda, los ciudadanos deben contar con un suelo apto para la edificación de estas acciones.“Estamos trabajando actualmente el Programa de Regularización de Lotes de Interés Social en las reservas, estuvimos en la reserva de Mata Cocuite atendiendo directamente a los ciudadanos, sin intermediarios y les estamos ofreciendo facilidades de pago para que podamos nosotros desarrollar en los años 2023 y 2024 acciones para estos veracruzanos que acreditaron la legal posición de su suelo”, reseñó.Asimismo, comentó que en Xalapa también se está trabajando de la mano de la Alcaldía Capitalina con el programa de reubicación para brindar nuevos espacios a las personas que habitan zonas de alto riesgo como Vaso de Andrade, Colonia Higueras y Colonia 21 de Marzo.“Ya tenemos un suelo habilitado por parte de INVIVIENDA, se lo donó al Ayuntamiento de Xalapa y a través de un convenio y se comprometió a dotar de servicios públicos básicos, está ubicado a un costado de Lomas Verdes, es un terreno que INVIVIENDA donó y que el Ayuntamiento está dejando administrativamente todo listo para que la siguiente administración municipal pueda hacer las tareas de urbanización”, abundó.En este sentido, dijo que en este predio se estarán construyendo, en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda, 50 casas para familias en riesgo, esperando que quienes estén en esa situación las acepten, porque reconoció que muchas veces se niegan a dejar sus anteriores hogares.“Nuestra tarea es convencer de manera positiva a estas familias que en primer lugar está la integridad física de todas las personas que en estas franjas viven para que puedan aceptar esta reubicación antes de que ocurra una tragedia”, señaló.Además de la capital veracruzana, expuso que se están llevando similares acciones en favor de los afectados por el paso del meteoro en municipios como Huayacocotla, Ilamatlán, Texcatepec y los del Totonacapan.“Nosotros necesitamos para poder llevar a cabo estas acciones de vivienda que las autoridades municipales se sumen a esta iniciativa del Gobierno Federal y Estatal y que nos apoyen en la dotación de suelo apto para estas reubicaciones”, indicó finalmente.