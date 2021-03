En Veracruz, casi un millón de hogares carecen de agua entubada en su interior

Landero y Coss, sólo cuenta con 425 viviendas particulares habitadas

Aquila, 486 viviendas particulares habitadas

Coetzala, 641 viviendas particulares habitadas

Las Minas, 720 viviendas particulares habitadas

San Andrés Tenajapan, 743 viviendas particulares habitadas

Tuxtilla, 824 viviendas particulares habitadas

Magdalena, 855 viviendas particulares habitadas

Acatlán, 863 viviendas particulares habitadas

Sochiapa, 941 viviendas particulares habitadas

Chumatlán, mil 112 viviendas particulares habitadas

Con base en datos del Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de 918 mil viviendas en el territorio veracruzano no disponen de agua entubada en su interior y otras 203 mil aproximadamente no disponen de este servicio.Con el Censo 2020, el INEGI llevó a cabo el decimocuarto censo de población en la historia moderna de los censos en México, los cuales se realizan desde 1895, con el objetivo de producir información sobre la dimensión, estructura y distribución espacial de la población, así como de sus principales características socioeconómicas y culturales, además de obtener la cuenta de viviendas y sus características, como: materiales de construcción, servicios, equipamiento e instalaciones en la misma.En el informe de resultados de este censo correspondiente al estado de Veracruz, publicado en enero de este año en curso, se dio a conocer que nuestra entidad federativa el número de viviendas particulares habitadas al año pasado era de 2 millones 390 mil 726.De esas, precisó el INEGI, el 61.6 por ciento dispone de agua entubada dentro de la vivienda, lo cual implica que el 38.4 por ciento de las más de 2 millones 390 viviendas habitadas en el estado de Veracruz carece de este servicio, lo cual en números equivale a 918 mil 39.En el mismo informe de resultados del Censo 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que el 8.5 por ciento de las viviendas habitadas en el estado de Veracruz no disponen de agua entubada, lo cual en cifras son aproximadamente 203 mil 211.Este día, por cierto, se está celebrando en el planeta el Día Mundial del Agua, que se remonta a 1992, año en el que tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro y en la que emanó la propuesta. Ese mismo año, la Asamblea General adoptó la resolución por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua , siendo 1993 el primer año de celebración.El lema en la celebración del Día Mundial del Agua en este año 2021 es: “valoremos el agua”, pues el valor del agua es mucho más que su precio: el agua tiene un valor enorme y complejo para nuestros hogares, la alimentación, la cultura, la salud, la educación, la economía y la integridad de nuestro entorno natural, advierte la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Si bien el INEGI no precisa en su informe de resultados del Censo 2020 los municipios veracruzanos con el mayor número de viviendas sin agua entubada, sí indica aquellos con menos viviendas particulares habitadas, lo cual permitiría hacer inferencias al respecto.