En Veracruz, compromiso es con el pueblo, no con dirigencias políticas: Congreso

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, quien participó de forma virtual en la sesión plenaria de ayer lunes, afirmó que en Veracruz ya no habrá lujos ni excesos de los dirigentes partidistas y acotó que la Cuarta Transformación no admite mediocridades.



Con la aprobación de la reforma constitucional en materia electoral espera que Veracruz sea ejemplo de que sí se puede pensar primero en las necesidades del pueblo, antes que en los intereses políticos y económicos de los líderes partidistas.



“Nuestro compromiso es con el pueblo, no con las dirigencias políticas ni con líderes acostumbrados a viajar en camionetas de lujo y a lucrar políticamente; aquí ya no se negocia bajo el agua, en lo oscurito, ni se dan ‘cañonazos’ para aprobar dictámenes o reformas; se acabaron los privilegios; los partidos deberán acostumbrarse a la austeridad”.



Hoy que entra en vigor la reforma constitucional en materia electoral, agregó que la reducción del 50 por ciento de las prerrogativas a los partidos políticos se traduce en un ahorro superior a los 2 mil millones de pesos para los próximos años.



Dijo sentirse orgulloso porque en Veracruz se aprueba la austeridad en el gasto de los partidos políticos.



Cabe mencionar que la reforma constitucional fue aprobada el pasado 12 de mayo y ayer lunes la Mesa Directiva del Congreso del Estado hizo la declaratoria de validez oficial al haber sido ratificada por 127 Cabildos; 16 Cabildos no enviaron las actas respectivas y se configuró la Afirmativa Ficta; 4 Cabildos enviaron sus actas con inconsistencias por lo que no fueron tomadas en cuenta y 65 Ayuntamientos rechazaron la reforma.



En ese sentido, aseveró que hay líderes que siguen sin entender los nuevos tiempos de la política, del consenso, del diálogo y el respeto a la autonomía municipal, y siguen sin entender que ya no pueden presionar y obligar a los Cabildos a ir en contra del pueblo; “los partidos políticos son el medio para la democracia, pero no tienen la patente, es el pueblo el que manda”.



Hizo un reconocimiento a las y los diputados que contribuyeron a esta realidad, así como a los integrantes de los Cabildos que votaron a favor del pueblo, toda vez que hoy en Veracruz se vela por el bienestar de las familias.



Detalló que luego de la declaratoria de validez de la reforma, el Decreto se envió al titular del Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación, con la finalidad de que cobre vigencia.



“Estamos informando de buenas noticias, entregando los resultados que la ciudadanía tanto esperó de sus representantes populares, y en esta línea de trabajo seguiremos porque la Cuarta Transformación no admite mediocridades”, concluyó.