En Veracruz, hasta profesionistas están en la informalidad: STPSP

La titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), Dorheny García Cayetano, responsabilizó a las empresas y patrones de la alta tasa de informalidad laboral en la entidad."Justamente las empresas nos tienen que ayudar muchísimo a fortalecer todas las prestaciones de Ley con sus empleados. Las prestaciones dependen de las empresas y de los empleadores".Lo anterior, luego que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) estimó una tasa de 67.5 por ciento con corte a junio de 2022, esto es al menos 2.2 millones de personas de una población ocupada en Veracruz de 3.3 millones de trabajadores y trabajadoras.Confió que cada vez más empresas se incorporan a la informalidad y en muchos casos no se tratan de personas de escasos recursos, sino de profesionistas y prestadores de servicios independientes."Hay doctores, hay dentistas, hay abogadas, abogados, ¿Cómo sabemos que están en la informalidad? Pues están trabajando y no nos dan factura, no dan recibo de nómina y quisieran cobrar el IVA aparte", dijo la secretaria.Dijo que la STPSP trabaja con el Servicio de Administración Tributaria y con el Instituto Mexicano del Seguro Social para integrar a más personas a la informalidad.En cuanto a la tasa de 36.3 por ciento de condiciones críticas de ocupación, traducido en un millón 211 mil personas al cierre de junio, la funcionaria refirió que la dependencia continua con las inspecciones de las condiciones generales de trabajo.Añadió que cada mes se aplican 100 inspecciones a centros de trabajo, a razon de mil 200 al año, y en donde se verifica que los empleados y empleadas cuenten con sus prestaciones de Ley.