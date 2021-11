En Veracruz, hay “políticos corruptos presos”, no presos políticos

En Veracruz no hay presos políticos ni se persigue a nadie por sus ideas políticas, aseguró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, “lo que sí hay son políticos corruptos presos, esos sí y sujetos a procesos apegados a derecho”.Durante conferencia de prensa y al ser cuestionado sobre las acusaciones que partidos políticos, como el PAN y el PRD, han realizado, en el sentido que en Veracruz se persigue a quienes difieren del Gobierno morenista en el Estado, puntualizó que él forma parte de quienes lucharon en contra del régimen autoritario y encarcelador de hace unas décadas.“Soy el más interesado en que no se persiga a nadie, absolutamente a nadie, por su opinión política, por el ejercicio de sus derechos políticos, en Veracruz y en todos lados, porque provenimos de esa lucha”, dijo.En este sentido, dijo que se formó por la historia del ingeniero veracruzano Heberto Castillo Martínez, candidato presidencial por el Partido Mexicano Socialista en las elecciones federales de 1988 y fundador de varios partidos, como el propio PMS, el Partido Mexicano de los Trabajadores y el Partido de la Revolución Democrática; y quien “por criticar al régimen de esos años, fue apresado en Lecumberri por sus ideas políticas”.Por tanto, reiteró que continuará en su labor de buscar la justicia y que los corruptos paguen por sus ilícitos.“Por corrupción, claro que sí; la ley me obliga, así como a la Fiscal General y a la Fiscalía Anticorrupción, ni se diga; si no estamos castigando la corrupción de exfuncionarios, ¿cómo diría yo que estamos combatiendo la corrupción? No sé a qué presos políticos se refieran, no tenemos ni uno en Veracruz; hay presuntos responsables de delitos diversos sujetos al proceso judicial correspondiente con todas las de la ley”, finalizó el Mandatario veracruzano.