En Veracruz, medicamentos oncológicos no se roban: Secretario de Salud

Ante la acusación del titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, sobre el robo de medicamentos oncológicos en el país, el Secretario de Salud del Estado, Gerardo Díaz Morales dijo que esto no ocurre en Veracruz; “no ha habido robo de medicamentos en el Estado de Veracruz, si hubiera existido esta posibilidad ya hubiéramos dictado la responsabilidad junto con la investigación que corresponde. No podemos permitir que nadie se lleve ni una cajita de paracetamol y algo tan sensible como son los oncológicos menos”.Por otra parte, al secretario señaló que ante el despido de los trabajadores de salud del hospital de Río Blanco, dijo que es una situación que van a revisar, pues afirmó que no hay despidos injustificados, sobre las acusaciones directas que hicieron los afectados responsabilizando al administrador, Díaz Morales apuntó que es una situación inherente de SESVER la cual será revisada.Durante su asistencia en el parque Juárez por el programa de prevención en promoción de la salud, con motivo del programa de donación de trasplantes, el secretario recordó a la población la seriedad de las entradas cardiometabólicas en personas hipertensas, diabéticas y con obesidad, sobre lo que dijo se debe atacar. También afirmó que tuvo una reunión en la que se trataron temas necesarios para la procuración de órganos.“Estamos muy fuerte impulsando esta estrategia, procuradores de órganos ya tenemos los 3, 4 hospitales y recientemente hicimos un transparente renal exitoso. Tenemos definida la infraestructura hospitalaria y tenemos 60 hospitales en el estado”, concluyó.