En Veracruz, no se busca ni castiga a feminicidas como tendría que ser: Colectivo

Por cada caso de feminicidio donde no hay castigo para los culpables pero sí impunidad, las autoridades mandan el mensaje a los agresores que en Veracruz no pasará nada si matan a niñas, adolescentes, adultas o ancianas, indicó la presidenta del Colectivo Feminista Ciuahtlactolli, María de la Cruz Jaimes.Añadió que desafortunadamente la vida de las mujeres en cualquiera de sus edades está en peligro pues han venido en aumento los feminicidios. "Cada día desaparecen más mujeres, niñas, y no vemos que el Gobierno tome cartas en el asunto. Lo único que existe en Veracruz es una simulación de que se está atendiendo el tema de la violencia contra las mujeres, pero en la realidad no sucede. No hay acceso a la justicia no se busca a los criminales y no se les castiga como tendría que ser".Agregó que al continuar esa situación, el mensaje que se manda es que hay una total impunidad en el Estado y la vida de las mujeres ya sean niñas adolescentes o adultos está a merced de cualquier macho violento y agresivo.En este sentido abordó el caso de Fany quién su privada de la vida en el municipio serrano de Xoxocotla, y dijo que este hecho nos tiene que llevar a pensar qué es lo que está pasando en el Estado, levantar la voz y no callar."Este feminicidio tan terrible, es algo que no se puede dejar pasar por alto, debemos de tener la capacidad de indignación, de protestar, de gritarle al Estado que no queremos que esto esté pasando y que la situación de casos como el de esta niña y todas las agresiones contra mujeres, se debe encontrar y castigar al culpable".