En Veracruz no se vacunará contra COVID a menores de 12 años: Delegado

El Delegado del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, recalcó que el Gobierno de México no suministrará la vacuna contra el COVID-19 a la población menor de 12 años de edad, ni siquiera por medio de un amparo dictado por un Juzgado Federal."Por Ley no podríamos. Ni aunque un Juzgado lo mandate no lo vamos a poder hacer, no porque no exista la vacuna sino porque Salud Pública no lo permite porque no hay autorización de ningún tipo en ningún lugar".Lo anterior, luego que abogados veracruzanos anunciaron la promoción de juicios de garantías a favor de la vacunación a niños y niñas de 5 a 11 años.El funcionario del Bienestar reiteró que por cuestiones de salud y éticas no se administrará el biológico a dicho grupo de edad y además "los menores por naturaleza son sanos"."Entonces entre más chico está uno, más sano es. Entonces no se experimenta por ética con menores, no hay vacuna autorizada para ello a nivel de los organismos internacionales, solamente la Pfizer que fue la autorizada para los de 15 en adelante, y 12 en adelante con comorbilidad".