En Veracruz, no se ven obras pero sí deficiencias en salud y seguridad: PAN

El dirigente del PAN en el Estado, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, señaló que lo menos que se ve actualmente en Veracruz es obra o trabajo en ningún rubro pero sí se notan deficiencias en salud y seguridad.



Indicó que los recursos se están yendo al Presidente de la República, que los está dilapidando en programas que no sirven y que no están fomentando el crecimiento del país, como se observa en todos los indicadores económicos.



Destacó que también hay un subejercicio en todas las dependencias y esto es “sumamente” preocupante y triste, pues ese recurso se pudo haber ocupado en obras, trabajos y acciones de salud pero sobre todo para la seguridad.



Puso como ejemplo a la SEDARPA, en donde el año pasado no se vio ningún proyecto pero tampoco ningún apoyo y el que hubo para los ganaderos por la sequía y eso gracias a un seguro que dejó el PAN que estaba ampliado hasta junio del 2019, de lo contrario no se sabe si ese sector hubiera recibido la ayuda que requería.



Mencionó que mientras no se ven obras en el Estado, cada persona sale todos los días y en la tarde lo que quiere es regresar a su hogar pero muchos no llegan.



Señaló que el trabajo que se realiza en la entidad es deficiente, sobre todo en el tema de la seguridad, lo que ha llevado a Veracruz a repuntar en feminicidios y en otros delitos, con lo que junto con otros dos Estados se concentra el 40 por ciento de los delitos que ocurren en el país.



Indicó que hoy se está invitando a la población a que analice todo esto y en su momento, se dé el paso a tener un Congreso mayoritario que no sea del MORENA, que está fallando al gobernar.



El Dirigente del PAN se reunió en este municipio con estructuras municipales que asistieron a un curso de capacitación.