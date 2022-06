En Veracruz, premian a malos fiscales; se protege a policías ante desapariciones

Ante la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, la activista Belén González reclamó la mala labor y trabas por parte de personal del organismo en casos de personas desaparecidas, cuestionando que incluso premie a fiscales que no tienen logro alguno en sus carpetas.Durante la disculpa pública del Gobierno de Veracruz por la desaparición de cuatro jóvenes en Coatzacoalcos en 2015 a manos de policías, González defendió además el trabajo de fiscales especializados en el municipio, exigiendo a la Fiscal General que los reconozca y apoye.“Antes que nada yo quiero que usted reconozca el trabajo de la Fiscalía Especializada de Coatzacoalcos, ahí están sentados los hombres que han hecho posible estar hoy aquí, por su trabajo, por su honradez, por su compromiso con la institución, y los cuales merecen respeto, merecen un lugar digno, fortalecido, con todos los insumos necesarios.“Trabajamos con dos fiscales especializados, un policía y un ayudante… dos secretarias, cuando son muchísimas, muchísimas, las carpetas de investigación”.En este sentido, aprovechó para cuestionar que el año pasado Hernández Giadáns llegara a premiar a fiscales sin logros.“No sin antes decirle que en la Unidad Integral también hay carpetas de desaparición y en las cuales... el año pasado en una ocasión que fui a la Fiscalía General a dejar unos documentos había un evento que usted encabezaba... yo vi a unos fiscales de la Unidad Integral que iban a ser reconocidos por su trabajo.“Me saludaron porque me conocen, tienen carpetas por desapariciones forzadas en las que hay un apéndice de avance y se les reconoció y se les premió, esos hombres que tiene usted ahí enfrente se han partido el lomo, en el sol, en la lluvia, hemos compartido el pan y la sal, hemos compartido las lágrimas y las risas y han sacado adelante su trabajo y esta es la prueba de ello”, dijo.Destacó que dichos fiscales especializados han logrado cinco consignaciones, una sentencia “y vienen más”.“Necesitan de su reconocimiento, necesita de su fortalecimiento, que sea una Fiscalía Especializada digna para todas las personas que llegan ahí”.Por el contrario, criticó a los Fiscales Regionales, alertando que ponen trabas a solicitudes de información e impiden que avancen las carpetas.“También quiero hacer mención sobre los fiscales regionales. He acudido a la Fiscalía Regional en la ciudad de Xalapa solicitando una información... la maestra Marcela sabe que le solicité, y he sido revictimizada porque no me han atendido, me han negado la información que es prioridad para el caso del 25 de septiembre del 2015“Al Fiscal Regional de aquí de Coatzacoalcos le he solicitado por escrito, le he solicitado de palabra en múltiples ocasiones y tampoco se ha dignado a recibirme porque él es el que tiene a su cargo a los fiscales de las Unidades Integrales, ellos no dependen de la Fiscalía Especializada, ellos dependen del Fiscal Regional y son estos quienes han obstaculizado han impedido llegar avances en las carpetas”, dijo.Por otra parte, González recriminó diversas anomalías y abusos a derechos en el actuar de la Fiscalía de Veracruz ante desapariciones.Cuestionó que se abandonen carpetas de investigación o se cierren aquellas que involucran a policías, acusando que personal de la Fiscalía ha simulado que supuestamente familias soliciten dejar las indagatorias.“Los casos se abandonan por falta de interés o por falta de capacidad para darles seguimiento, en algunas regiones del Estado fiscales especializados continúan maltratando y revictimizando a algunas familias. Se están negando derechos básicos como el acceso a las carpetas de investigación y negando las copias de las mismas, esto podría explicarse con la carga enorme de trabajo que tiene cada Fiscal, sin embargo no justifica que por ello se restrinjan los derechos básicos de las familias.“En los casos más extremos se han cerrado carpetas de investigación que involucran a policías de la Secretaría de Seguridad Pública, Fuerza Civil. Sin notificar a los familiares incluso se han simulado actos en donde familiares presuntamente piden que se deje de buscar”, dijo.González cuestionó que después de un tiempo, “generalmente durante los primeros meses”, las investigaciones se lleguen a estancar.“Tal como los casos de larga data, parece ser que las investigaciones llegan a un tope donde hay riesgos para las familias”.Ante estas situaciones, las madres de desaparecidos exigieron que se haga un esfuerzo para aumentar el personal de fiscales especializados, oficiales secretarios, Policía Ministerial y personal de pericial, así como la acreditación y actualización correspondiente.“No es menos importante solicitarle que la Unidad de Análisis de Información pueda disponer de los análisis de contexto regionales y temporales, atendiendo a los picos de desaparición en el Estado Veracruz y que esta información ayude a establecer condiciones sociopolíticas de las desapariciones a los posibles perpetradores y con esto se generen insumos que apoyen las labores de búsqueda”.González advirtió el gran pendiente de restos humanos por identificar mientras existen sitios de inhumación masiva por los cuales se han creado planes de intervención mismos que han sufrido cambios “conforme a la alta demanda de identificación de los restos que cada vez se acumulan más”.Asimismo, cuestionó que en panteones públicos donde habría desaparecidos en sus fosas comunes no se ha realizado labor alguna para intervenir estos lugares “con metodología y con la promesa de intervención”, dijo no sólo para cuestionar sino también proponiendo soluciones.