En Veracruz Puerto, centros de verificación no tienen hologramas

Luego de la reforma que avaló el Congreso del Estado para que la Secretaría de Finanzas controle los ingresos de los Centros de Verificación Vehicular y Verificentros, en lugar de la Secretaría de Medio Ambiente, dichos centros en la ciudad de Veracruz afirman no contar con calcomanías.Aseguran que desde varios días atrás se agotó la papelería y desconocen la forma en que operarán el próximo año o si se les surtirán más hologramas.“Se acabaron, no hay servicio, no tenemos hologramas. No sabemos si nos van a dar más, no sabemos si vayan a autorizar porque todo lo están cambiando", dijo una de las trabajadoras.La llegada de automovilistas a realizar la verificación es aún constante durante este último día del año.“Ya fui a dos, uno que está en la calle de Prim y ahorita a éste de Gómez Farías y es lo mismo, no sé como quieren que se cumpla si no emiten los hologramas necesarios, desde hace una semana quise hacerlo y tampoco había allá en Ejército Mexicano", dijo Mariana Díaz.Por su parte, los Centros afirman que podrían llegar los hologramas en la segunda semana de enero pero no hay certeza.